Diwali 2021 Festival Special Trains: त्योहारी सीजन को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस से भुज, ओखा, भावनगर टर्मिनस और बीकानेर के लिए पांच और जोड़ी फेस्टिव ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. किसी भी सवाल का जवाब पाने के लिए यात्री आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं.

रेलवे के इस फैसले के बारे में पश्चिम रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है. आधिकारिक ट्वीट में कहा गया है, "यात्रियों की सुविधा के लिए और आगामी त्योहारी सीजन के दौरान यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए, पश्चिम रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस से भुज, ओखा, भावनगर और बीकानेर टर्मिनस के लिए पूरी तरह से आरक्षित महोत्सव स्पेशल ट्रेनों के 5 और जोड़े चलाने का फैसला किया है."

For the convenience of passengers and with a view to meet the travel demand during the ensuing festive season, WR has decided to run 5 more pairs of fully reserved Festival Special Trains from Bandra Terminus to Bhuj, Okha, Bhavnagar Terminus and Bikaner.@RailMinIndia pic.twitter.com/PHIWk9o2vH

— Western Railway (@WesternRly) October 31, 2021