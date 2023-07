Hindi Business Hindi

क्या आप भी FY और AY के बीच के अंतर को समझने में हो जाते हैं कन्फ्यूज, यहां समझें दोनों के बीच क्या होता है फर्क?

Difference Between Financial Year and Assessment Year: फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) और असेसमेंट ईयर (Assessment Year) के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है.

Financial Year and Assessment Year Difference: जब टैक्सेज और फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) को मैनेज करने की बात आती है तो फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) और असेसमेंट ईयर (Assessment Year) के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है. हालांकि इन शब्दों का इस्तेमाल अक्सर टैक्सेशन के संबंध में किया जाता है, वे अलग-अलग मकसद के साथ अलग-अलग समय का प्रतिनिधित्व करते हैं.

आइए, यहां पर फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) और असेसमेंट ईयर (Assessment Year) के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है.

फाइनेंशियल ईयर ( What is Financial Year?)

फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) 12 महीने की अवधि का होता है. इस दौरान कोई व्यक्ति या आर्गेनाइजेशन अकाउंट और टैक्स के मकसद के लिए अपनी इनकम, एक्सपेंसेज और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करता है. इसे फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) या टैक्स ईयर भी कहा जाता है. फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) विभिन्न देशों और आर्गेनाइजेशंस के लिए अलग-अलग हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर कैलेंडर ईयर के साथ अलाइंड होता है, जो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है. भारत में, फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है.

फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) के दौरान, व्यक्ति और बिजनेस अपने फाइनेंशियल परफॉरमेंस का असेसमेंट करने के लिए अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जैसे इनकम विवरण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण बनाए रखते हैं. ये रिकॉर्ड अलग-अलग मकसद के लिए आवश्यक हैं, जिनमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, रेगुलेटर की रिक्वॉयरमेंट्स का अनुपालन करना और बिजनेस ग्रोथ की निगरानी करना शामिल है.

असेसमेंट ईयर (What is Financial Year?)

असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) के तुरंत बाद की अवधि है, जिसमें व्यक्ति और व्यवसाय कर अधिकारियों को अपनी इनकम का आकलन और रिपोर्ट करते हैं. यह वह ईयर है जिसमें इनकम और टैक्स लायबिलिटीज का असेसमेंट होता है. सरल शब्दों में कहें तो, असेसमेंट ईयर वह ईयर है जिसमें टैक्स पेयर पिछले फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) के दौरान फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और अर्न्ड इनकम के आधार पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं.

असेसमेंट ईयर के दौरान, टैक्स पेयर्स अपनी टैक्स लायबिलिटी की सही कैलकुलेशन करने के लिए सभी जरूरी जानकारी जुटाते हैं. जैसे अलग-अलग सोर्सेज से अर्जित इनकम, क्लेम की गई कटौती और किए गए निवेश. उन्हें तय तारीख के भीतर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, जिससे टैक्स अधिकारियों को पिछले फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) के लिए उनकी इनकम और टैक्स पेमेंट का कंप्रीहेंसिव ओवरव्यू किया जा सके.

फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच क्या है मुख्य अंतर?

समय अवधि

फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) वह अवधि है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है, जो आमतौर पर 12 महीनों तक चलता है. इसके विपरीत, असेसमेंट ईयर अगला ईयर होता है जब टैक्सेज का आकलन किया जाता है और फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) की इनकम और ट्रांजेक्शन के आधार पर टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है.

उद्देश्य

फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) का इस्तेमाल मुख्य रूप से फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाए रखने, प्रदर्शन का विश्लेषण करने और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है. असेसमेंट ईयर का प्राथमिक उद्देश्य फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) से उनकी इनकम और ट्रांजेक्शन के आधार पर व्यक्तियों और बिजनेस की टैक्स लायबिलिटीज तय करना है.

रिपोर्टिंग

फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) के दौरान, टैक्स अधिकारियों को कोई रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यक्तियों और बिजनेसेज को सही फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखना होगा. असेसमेंट ईयर में, टैक्सपेयर्स को टैक्स अधिकारियों को अपनी इनकम, कटौती और टैक्स पेमेंट की रिपोर्ट करते हुए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक होता है.

टैक्स कैलकुलेशन

फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) अकाउंटिंग मकसद के लिए इनकम, एक्सपेंसेज और प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन पर केंद्रित है. इसके विपरीत, असेसमेंट ईयर में फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) के दौरान दर्ज की गई इनकम और ट्रांजेक्शन के आधार पर टैक्स लायबलिटीज की कैलकुलेशन शामिल होती है.

