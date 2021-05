Domestic Flight Ticket Fare: घरेलू हवाई यात्रा (Domestic air travel) महंगी होने जा रही है. सरकार ने हवाई किराये की निचली सीमा में 13 से 16 प्रतिशत वृद्धि की है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आधिकारिक आदेश में यह कहा गया है. हवाई यात्रा किराये में यह वृद्धि (Domestic Flight Ticket Fare) एक जून से प्रभाव में आ जायेगी. हवाई किराये की ऊंची सीमा को हालांकि, पूर्ववत रखा गया है. Also Read - SpiceJet: यात्रा से पांच दिन पहले तक टिकट की तरीख या समय बदलने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज

सरकार के इस कदम से एयरलाइन कंपनियों को मदद मिलेगी. कोविड- 19 की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है जिसकी उनकी आय घटी है. देश में हवाई उड़ान अवधि के आधार पर हवाई यात्रा किराये की निचली और ऊंची सीमा तय की गई. यह सीमा पिछले साल दो माह चले लॉकडाउन के 25 मई को खुलने के समय तय की गई.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया कि 40 मिनट तक की अवधि की हवाई उड़ान के लिये किराये की निचली सीमा को 2,300 रुपये से बढ़ाकर 2,600 रुपये – 13 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है. इसी प्रकार 40 मिनट से लेकर 60 मिनट की उड़ान अवधि के लिये किराये की निचली सीमा 2,900 रुपये की जगह अब 3,300 रुपये प्रति व्यक्ति होगी.

(इनपुट भाषा)