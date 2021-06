Indian Currency: क्या आपको तुरंत पैसे की आवश्यकता है? या आप घर बैठे ही मिनटों में हजारों रुपये कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका आया है. अगर आपके पास एक विशेष किस्म का 500 रुपये का पुराना नोट पड़ा है तो आप मिनट भर में ही बिना कुछ किए ही 10,000 रुपये कमा सकते हैं. हालांकि, यह बात आपको थोड़ा अटपटी लग सकती है, लेकिन यह बिल्कुल सच है. अगर आपके पास यह खास किस्म का 500 रुपये का पुराना नोट है तो इसके बदले में आपको हजारों रुपये मिल सकते हैं. Also Read - Indian Currency: अगर आपके पास है यह 10 रुपये का पुराना नोट, तो आपके पास है 25,000 रुपये कमाने का मौका, जानें- क्या है तरीका?

जानिए- यह नोट क्यों है इतना खास?

दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब नोट्स को प्रिंट करवाता है तो उस समय इसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है. इसका एक फिक्स पैटर्न होता है, और नोट उसके ही मुताबिक प्रिंट किए जाते हैं. यह कारण है कि सभी तरह के नोट एक जैसे लगते हैं. लेकिन, अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो यह नोट खास किस्म का बन जाता है. लोग इस तरह के खास नोट को अपने पास रखने के लिए हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. इसी तरह से डिमोनेटाइजेशन के बाद 500 रुपये के नोट अब रेयर कैटेगरी में आ चुके हैं.

सही कीमत करें चेक

अगर आपके पास यह खास किस्म का पुराना नोट पड़ा है तो इस खास किस्म के नोट में देखेंगे कि इसमें सीरियल नंबर दो बार नहीं प्रिंट किया गया है. अगर ऐसा है तो आपको इसके बदले में 5,000 रुपये मिल सकते हैं. इसके अलावा अगर इस नोट का हिस्सा ज्यादा बड़ा है तो उसके बदले में आपको और 5,000 रुपये मिलेंगे. इस तरह से आपको इस नोट के बदले 10,000 रुपये मिलेंगे. आप 500 के इस पुराने नोट के बदले में 10,000 रुपये कमा सकते हैं. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई है. इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर आपको इसकी ऊंची कीमत के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी.

कहां पर बेचें यह नोट?

आप इस खास किस्म के नोट को ऑनलाइन बेच सकते हैं. इस समय इस तरह की कई वेबसाइट्स हैं जहां पर पुराने नोटों के लिए बोली लगाई जा रही है. यहां तक कि पुराने सिक्कों के लिए भी बोलियां लगाई जा रही हैं. अगर आपके पास नोट हैं और पुराने सिक्कें हैं तो आप उनके बदले में काफी अधिक पैसे कमा सकते हैं. सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर एक विक्रेता के तौर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. उसके बाद आपको अपने नोट या सिक्के का फोटो खींचकर वहां पर अपलोड करना होगा. जहां पर आपका विज्ञापन देखकर लोग आपसे संपर्क करेंगे. उनसे आप सीधे बातचीत करके अपने पुराने नोट या सिक्के को बेच सकते हैं.

(डिस्क्लेमरः विभिन्न वेबसाइट्स पर दी गई सूचनाओं के आधार पर यह खबर बनाई गई है. इंडिया.कॉम हिंदी इसके सही होने की पुष्टि नहीं करता है.)