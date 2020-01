नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने आज संसद में आम बजट से पहले आर्थिक सर्वे को पेश किया. आर्थिक सर्वे में अनुमान जताया गया कि आगामी वर्ष 2020-21 में भारत की सकल घरेली उत्पाद की रफ्तार 6 से 6.5 रह सकती है. आर्थिक सर्वे में यह भी बताया गया कि मौजूदा वर्ष में टैक्स कलेक्शन अनुमान से कम रह सकता है. सरकार की तरफ से मौजूदा वित्‍त वर्ष (2019-2020) में जीडीपी ग्रोथ 5% रहने का अनुमान व्‍यक्‍त किया गया है.

आम बजट से एक दिन पहले आया यह बजट देश के आर्थिक हालात को दर्शाएगा और साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि सरकार देश की ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय कर रही है. आर्थिक सर्वे में फूड सब्सिडी को कम करने के भी सुझाव संसद में रखे गए.

Economic Survey projects economic growth at 6% to 6.5% in 2020-21; Survey asks Government to deliver expeditiously on reforms. pic.twitter.com/QHKn9PcZ4D

