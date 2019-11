नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के कोष में हेरफेर करने के आरोप में गुरुवार को फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक मलविंदर सिंह और रेलीगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सुनील गोधवानी को गिरफ्तार किया.

Enforcement Directorate arrests former Ranbaxy promoter Malvinder Singh and former CMD of Religare Enterprises, Sunil Godhwani in Religare Finvest Ltd (RFL) funds misappropriation case pic.twitter.com/nhr3Xqekz4

