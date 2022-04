Twitter, Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर आदमी और ट्विटर ( Twitter) के सबसे बड़े शेयरधारक एलन मस्क ( Elon Musk) ने सोशल मीडिया कंपनी के बोर्ड में एक सीट को अस्‍वीकार करने के कुछ ही दिनों बाद ट्विटर (TWTR.N) को लगभग $41 बिलियन में खरीदने की पेशकश की है. यह जानकारी न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपने एक ट्वीट में कही है.Also Read - कोविड में छूट गई थी नौकरी, करने लगे थे डिलीवरी एजेंट का काम, 18 साल के लड़के ने बदली तकदीर, पढ़ें मीणा की रोचक कहानी...

बता दें कि बीते दिनों दुनिया के सबसे अमीर आदमी और ट्विटर के सबसे बड़े शेयरधारक एलन मस्क ने एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में माइक्रो-ब्लॉगिंग मंच के निदेशक मंडल में शामिल न होने का फैसला किया था. इस संबंध में ट्विटर के भारतीय मूल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पराग अग्रवाल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी.

Elon Musk has offered to buy Twitter (TWTR.N) for about $41 billion, just days after rejecting a seat on the social media company’s board: Reuters

