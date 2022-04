दुनिया के जाने-माने अरबपति और Tesla के CEO एलन मस्क (Elon Musk) माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) के बोर्ड में शामिल हो रहे हैं. एक दिन पहले ही उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में 9.2 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी. ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल (Twitter CEO Parag Agarwal) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. ट्विटर इंक ने मंगलवार को एक नियामकीय सूचना में कहा कि कंपनी ने निदेशक मंडल में शामिल होने के लिए एलन मस्क के साथ सोमवार को एक समझौता किया गया.Also Read - मोदी सरकार ने 22 यूट्यूब चैनलों पर लगाई रोक, देश की सुरक्षा को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board.

समझौते के तहत मस्क का कार्यकाल कंपनी की 2024 में वार्षिक शेयरधारकों की बैठक के साथ समाप्त होगा. कंपनी ने बताया कि मस्क जब तक बोर्ड के सदस्य रहेंगे, तबतक और उसके बाद 90 दिन तक अकेले या समूह के सदस्य के रूप में ट्विटर के 14.9 प्रतिशत से अधिक शेयर खरीदने की अनुमति नहीं होगी. ट्विटर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पराग अगव्राल (Parag Agarwal) ने एक ट्वीट में कहा कि कंपनी हाल में मस्क से इस संबंध में बात कर रही थी और यह अब स्पष्ट हो गया कि वह हमारे निदेशक मंडल में शामिल होंगे और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे.

Elon Musk is joining Twitter’s board of directors a day after disclosing that the Tesla CEO took a 9% stake in the social media platform. Twitter Inc. said it entered into an agreement with Musk that'll give the billionaire a seat on its board: The Associated Press

