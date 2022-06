नई दिल्ली: ट्विटर को 44 अरब डॉलर में बेंचे जाने की प्रक्रिया खटाई में पड़ सकती है. टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर (Twitter) को खरीदने की डील रद्द करने की चेतावनी दी है. एलन मस्क ने इसे लेकर ट्वीट किया है. एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर पर कितने फर्जी अकाउंट हैं, इसकी जानकारी कंपनी नहीं दे रही है. और आंकड़ें छिपाए जा रहे हैं. ऐसे में ट्विटर को खरीदने का ये सौदा टल भी सकता है. दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के इस बयान से हलचल मच गई है. ये पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क ने ट्विटर को लेकर इस तरह की बात कही है.Also Read - Layer Shot Ad को लेकर सरकार सख्त, YouTube, Twitter से हटेगा विज्ञापन

इससे पहले भी एलन मस्क ये मुद्दा उठा चुके हैं और कह चुके हैं कि जब तक ट्विटर पर मौजूद फर्जी खातों की जानकारी उन्हें नहीं मिलती, तब तक ये सौदा आगे नहीं बढ़ सकता है. एलन मस्क ने कहा था कि कंपनी सार्वजनिक रूप से इस बात के सबूत दिखाने पड़ेंगे कि उसके मंच पर फर्जी या स्पैम खाते पांच प्रतिशत से कम है. अगर ऐसा न किया गया तो इससे बात बिगड़ेगी. एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के साथ चर्चा की थी. इसके बाद पराग अग्रवाल ने कई ट्वीट करके कहा था कि कंपनी का अनुमान है कि फर्जी खाते पांच प्रतिशत से कम है. Also Read - नौकरी से निकाल दिए जाएंगे टेस्ला कर्मचारी? नई भर्ती पर भी एलन मस्क ने लगाई रोक

Elon Musk has warned he may walk away from his $44 billion deal to acquire Twitter Inc if the social media network fails to provide data on spam and fake accounts: Reuters

