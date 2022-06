Emami Realty: जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी इमामी रियल्टी लिमिटेड ने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद रियल एस्टेट मांग मजबूत रहने का अनुमान लगाया है. इसके साथ कंपनी को चालू वित्त वर्ष (2022-23) के दौरान बिक्री 50 प्रतिशत उछल पर 750 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है.Also Read - Emami signs Salman Khan as brand ambassador | अब इस बड़ी कम्पनी के ब्रांड एम्बेसडर बने सलमान खान

कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को कहा कि समूह ने अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 तक अपने दीर्घकालिक ऋण को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जो 118 करोड़ रुपये है. Also Read - Baba Ramdev expands empire beyond Yoga to FMCG.

कंपनी नई परियोजनाओं के लिए संसाधन का लाभ उठाएगी और अगले कुछ वर्षों में इसके एक हिस्से को बाजार पर चढ़ाने की संभावनाएं टटोलेगी. इसके पास देश के करीब आठ शहरों में लगभग 2,500 एकड़ जमीन है.

अधिकारी ने कहा, “आर्थिक चुनौतियां, उच्च जिंस कीमतों और अन्य संबद्ध लागतों ने हमें लगभग 20 प्रतिशत तक प्रभावित किया है. इन सबके बावजूद, मजबूत मांग जारी रहेगी, जिससे चुनौतियों से उबरने में मदद मिलेगी.”

इमामी रियल्टी के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नितेश कुमार ने फोन पर पीटीआई-भाषा से कहा, “हमें चालू वित्त वर्ष में एकल आधार पर परिचालन से 750 करोड़ रुपये की कमाई की उम्मीद है. वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 500 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी.”

कंपनी का इस वित्त वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम सहित परियोजनाओं से कुल राजस्व 1,180 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

इमामी रियल्टी का संयुक्त रूप से आय 2021-22 में 950 करोड़ रुपये रही थी.

उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट नियमन की शुरुआत के बाद घर खरीदार संगठित रियल एस्टेट कंपनियों की ओर रुख कर रहे हैं. इस तरह की प्रवृत्ति से इन कंपनियों को मजबूत बिक्री बनाए रखने में मदद मिलती है.

चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की 1,000 करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं शुरू करने की भी योजना है. पिछले साल इमामी ने 700 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की थी.

(Input-Bhasha)

बिजनेस की खबरों को पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें