Jet Airways के फाउंडर Naresh Goyal को ED ने किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार देर रात जेट एयरवेज (Jet Airways) के फाउंडर नरेश गोयल (Naresh Goyal) को गिरफ्तार कर लिया. नरेश गोयल की गिरफ्तारी केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) के मामले में हुई है. आधिकारिक सूत्रों के हवाले के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यहां केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में ले लिया गया.

