EPF Account Transfer Online: कर्मचारी भविष्य संगठन निधि यानी EPFO ने अपने ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन रखा है. आप EPFO कि वेबसाइट पर हर तरह की ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकते हैं. ऐसे में अगर आपने हाल ही में अपनी नौकरी या फिर अपनी कंपनी बदली है, तो आपके दिमाग में ईपीएफ खाते को ट्रांसफर करने का ख्याल भी आया होगा. अगर आप अपना खाता ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यह बेहद आसान है. इसे आप घर बैठे भी कर सकते हैं. जैसा कि हमने बताया EPFO की वेबसाइट पर सारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है. तो आप घर बैठे अपने ईफीएफ खाते को ट्रांसफर कर सकते हैं.

अपने पीएफ खाते को ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले आपको यूनिफाइड मेम्बर पोर्टल (Unified Member Portal) पर जाना होगा. यहां आपसे UAN और पासवर्ड मांगा जाएगा. इसे भरकर लॉगइन करें. इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज (Online services) के विकल्प पर जाना होगा. यहां आपको वन मेम्बर वन इपीएफ अकाउंट ट्रांसफर (EPF Account Transfer) पर क्लिक कर आगे बढ़ें. अब आपसे आपकी कंपनी के बारे में पूछा जाएगा.

अगली कड़ी में आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उससे संबंधित जानकारी और पीएफ अकाउंट को वेरिफाई करें. इसके बाद आपको Get Details पर क्लिक करना होगा. यहां से आपको पिछली नौकरी व कंपनी के ईपीएफ खाते की जानकारी मिल जाएगी. अब आपको अगली कड़ी में फॉर्म को अटेस्ट करवाना होगा. Attestation के लिए आप पुराने या नई कंपनी यानी इम्पलॉयर को चुनें. अब Get OTP पर क्लिक करके OTP अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त करें. अब ओटीपी डालकर इसे सबमिट कर दें.