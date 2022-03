EPF ALERT: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सदस्य मौजूदा पीएफ (PF) या कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत किए गए नामांकन को बदल सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भी अपने सदस्यों से परिवार या नामांकित व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए UAN के माध्यम से ऑनलाइन ई-नामांकन दाखिल करने के लिए कहा है.Also Read - EPFO अंशधारकों की न्‍यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग वाले संसदीय समिति के प्रस्‍ताव पर वित्‍त मंत्रालय का ये रुख आया सामने

ईपीएफओ ने ट्वीट किया, "अगर कोई ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ या ईपीएस नामांकन बदलना चाहता है, तो वह नया नामांकन दाखिल कर सकता है. नया ईपीएफ या ईपीएस नामांकन पिछले नामांकन को खत्म कर देगा."

#EPF Members can file new nomination to change existing EPF/ #EPS nomination.

New Wage Code Alert: अब आधे घंटे तक करेंगे अतिरिक्त काम, तो मिल सकता है ओवरटाइम

File e-Nomination today online through UAN, to ensure #SocialSecurity for your family/nominee.

अपने परिवार/नामित व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएएन के माध्यम से आज ही ई-नामांकन ऑनलाइन फाइल करें।#EPFO #PF #Services #Pension #ईपीएप #पीएफ pic.twitter.com/rd8TTzm18d

— EPFO (@socialepfo) February 28, 2022