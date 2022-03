EPFO ALERT: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) या पीएफ (PF) के रूप में लोकप्रिय ग्राहकों को धोखेबाजों से आगाह किया है. एक ट्विटर पोस्ट में, ईपीएफओ (EPFO) ने कहा कि वह कभी भी आधार, पैन, यूएएन, बैंक खाता, फोन पर ओटीपी, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जैसे व्यक्तिगत विवरण के बारे में जानकारी नहीं मांगता है.Also Read - EPF E-NOMINATION ONLINE: PF खाताधारक ई-नॉमिनेशन करके हो जाएं झंझट मुक्त, मिलेगा 7 लाख का बीमा लाभ

किसी भी सेवा के लिए ईपीएफओ (EPFO) कभी भी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से कोई पैसा जमा करने के लिए नहीं कहता है. ईपीएफओ ने पीएफ सदस्यों से ऐसी कॉल का जवाब नहीं देने को कहा है. Also Read - EPF Vs PPF: ईपीएफ-पीपीएफ समेत अन्य छोटी बचत योजनाओं में किस स्कीम में मिलता है ज्यादा ब्याज, जानें- यहां

#EPFO never asks its members to share their personal details like Aadhaar, PAN, UAN, Bank Account or OTP over phone or on social media.

EPFO कभी भी अपने सदस्यों से व्यक्तिगत विवरण जैसे आधार, पैन, यूएएन, बैंक खाता या ओटीपी फोन या सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए नहीं कहता है। pic.twitter.com/iQ1LGCklDx

— EPFO (@socialepfo) March 28, 2022