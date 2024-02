EPFO Alert: आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करने वाली सेवाएं टेक्निकल मेंटीनेंस के लिए आज रहेंगी बंद

EPFO Alert: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 28 फरवरी को कहा कि प्लेटफॉर्म के आधार सेटअप के टेक्निकल मेंटीनेंस के कारण आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करने वाली सभी सेवाएं आज प्रभावित रहेंगी.

सोशल मीडिया साइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में EPFO ने आगे कहा कि उसे यूजर्स को होने वाली असुविधाओं के लिए खेद है.

Dear member, all services utilizing Aadhar authentication will remain impacted due to technical maintenance of Aadhar setup of EPFO. Inconvenience caused is deeply regretted” https://t.co/wmKGwKWPmP

