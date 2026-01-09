Hindi Business Hindi

Epfo All Set To Upgrade Minimum Salary Limit Of Provident Fund All You Need To Know

PF के लिए मिनिमम सैलरी लिमिट में होने जा रहा बदलाव, समझिए इससे आपको कितना फायदा और कितना नुकसान?

EPFO ने प्रॉविडेंट फंड के लिए मिनिमम सैलरी लिमिट में आखिरी बार 2014 में बदलाव किया था. तब इसे 6500 से बढ़ाकर 15000 किया गया था.पिछले एक दशक में महंगाई और मिनिमम सैलरी में इजाफा हुआ है, लेकिन EPFO की लिमिट वहीं अटकी हुई है.

सरकार सैलरी लिमिट को 15000 से बढ़ाकर 21000 या उससे ज्यादा करती है, तो संगठित क्षेत्र के लाखों नए कर्मचारी EPFO के दायरे में आ जाएंगे.

अगर आप किसी कंपनी में रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं, हर महीने बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है;तो आपका एक प्रॉविडेंट फंड अकाउंट (Provident Fund Account) भी जरूर होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से सभी सैलरीड इनकम वाले लोगों को प्रॉविडेंट फंड (PF) की ये सुविधा दी जाती है. इसके लिए एम्प्लॉयी की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% अमाउंट काटा जाता है. इतना ही हिस्सा कंपनी भी कॉन्ट्रिब्यूट करती है. ये पैसा PF अकाउंट में जमा होता है.

अभी तक मिनिमम 15000 मंथली सैलरी वाले का अनिवार्य रूप से PF अकाउंट खोला जाता है. लेकिन, अब सरकार PF के लिए मिनिमम सैलरी लिमिट में बदलाव करने जा रही है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) की सैलरी लिमिट (वेज सीलिंग) बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले 11 साल से इस लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसलिए सरकार को अगले 4 महीने के भीतर इस पर फैसला लेना चाहिए.

आइए समझते हैं प्रॉविडेंट फंड के लिए मिनिमम सैलरी लिमिट आगे कितनी हो सकती है? EPFO के इस बदलाव से आपको कितना नुकसान और कितना फायदा है:-

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में क्या कहा गया है?

याचिका में कहा गया है कि केंद्र और कई राज्यों ने 15000 रुपये की जो मिनिमम सैलरी लिमिट तय की थी, उसे बहुत साल हो चुका है.ऐसे में जो कर्मचारी मिनिमम मजदूरी पा रहे हैं, वे भी EPFO के दायरे से बाहर हो जा रहे हैं.याचिका में एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का हवाला दिया गया है. इसमें बताया गया कि पिछले 70 सालों में सैलरी लिमिट का रिवीजन किसी तय फॉर्मूले पर आधारित नहीं रहा है.पुरानी लिमिट के कारण ज्यादातर कामगारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.

मिनिमम सैलरी लिमिट बढ़कर कितनी हो सकती है?

मिनिमम सैलरी लिमिट में आखिरी बार 2014 में बदलाव किया था. तब इसे 6500 से बढ़ाकर 15000 किया गया था. अब इस लिमिट को बढ़ाकर 25000 से 30000 रुपये करने पर विचार किया जा रहा है.

मिनिमम सैलरी लिमिट बढ़ती है, तो इसका क्या फायदा होगा?

अगर केंद्र सरकार सैलरी लिमिट को 15000 से बढ़ाकर 21000 या उससे ज्यादा करती है, तो संगठित क्षेत्र के लाखों नए कर्मचारी EPFO के दायरे में आ जाएंगे. इससे उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स बढ़ेगी. उन्हें पेंशन और इंश्योरेंस (EDLI) बेनिफिट मिलेगा.

अभी जो एम्प्लॉयी महीने में 15000 रुपये से ज्यादा कमाते हैं, उनके PF का कैल्कुलेशन सीमित रकम पर होता है. नई लिमिट लागू होने पर ज्यादा बेसिक सैलरी PF में जुड़ेगी. इससे PF अकाउंट में हर महीने जमा होने वाली रकम बढ़ जाएगी.इसका फायदा नौकरी छोड़ने पर मिलेगा.

चूंकि,पेंशन कैलकुलेशन PF स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है. इसलिए लॉन्ग टर्म में ये एम्प्लॉयी की मजबूत सेविंग बन जाती है. सरकार का मानना है कि इससे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयीज की सोशल सिक्योरिटी मजबूत होगी. भविष्य के लिए उन्हें ज्यादा आर्थिक सहारा मिलेगा.

लिमिट बढ़ने से क्या नुकसान होगा?

PF के लिए मिनिमम सैलरी लिमिट बढ़ने का मतलब यह भी है कि कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट सकती है. क्योंकि, PF में एम्प्लॉयी और कंपनी दोनों का कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ जाएगा.

मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 30000 रुपये है. ऐसे में 12% के हिसाब से हर महीने कटने वाली रकम अभी के मुकाबले काफी ज्यादा हो जाएगी. इससे आपकी टेक होम सैलरी कम होगी. जाहिर तौर पर इसका असर आपके महीने के खर्चों पर पड़ेगा.

सैलरी लिमिट बढ़ने से कंपनियों पर भी बोझ बढ़ेगा. उन्हें भी पहले के मुकाबले ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन करना होगा. ऐसे में संभव है कि इससे नई भर्तियों और सैलरी स्ट्रक्चर पर असर पड़े.

आसान भाषा में समझे तो अगर सरकार मिनिमम सैलरी लिमिट में बदलाव करने का कदम उठाती है, तो एम्प्लॉयी को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग दोबारा देखनी होगी.

PF से पैसा कब और कैसे निकाला जा सकता है?

कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड (PF) से पैसा विशेष परिस्थितियों में निकाल सकते हैं. अगर पैसा 5 साल की सर्विस (एंप्लॉयमेंट पीरियड) से पहले निकाला जाता है तो उस पर टैक्स लग सकता है, जबकि पांच साल बाद निकालने पर टैक्स-फ्री होता है.आप शादी के लिए, मकान खरीदने या बनवाने के लिए, गंभीर बीमारी के इलाज या बच्चों की पढ़ाई जैसे कारणों पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं. पूरी राशि रिटायरमेंट के समय या नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद निकाली जा सकती है. हालांकि, अब EPFO ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है, जिससे आप रिटारयमेंट से पहले भी अपना PF अमाउंट निकाल सकते हैं.

FAQs

PF में अभी कितना इंटरेस्ट मिल रहा?

प्रॉविडेंट फंड जमा रकम पर सरकार हर साल ब्याज देती है, जो फिलहाल 8.25% सालाना है.

PF अकाउंट में कंपनी का कॉन्ट्रिब्यूशन कितने हिस्सों में जाता है?

आपके प्रॉविडेंट फंड में 12% अमाउंट कंपनी भी डालती है. कंपनी का कॉन्ट्रिब्यूशन दो हिस्सों में जाता है. 3.67% रकम EPF में जमा होता है. बाकी 8.33% EPS यानी एम्प्लॉयी पेंशन सर्विस में डाला जाता है.

कंपनी कब जमा करती है PF का पैसा?

एम्प्लॉयीज की सैलरी से PF अमाउंट डिडक्ट करने के बाद 15 दिन के अंदर EPFO में जमा करने का नियम है.मतलब अगर आपकी सैलरी महीने की 1 तारीख को आती है, तो PF कॉन्ट्रिब्यूशन इसी महीने की 15 तारीख तक जमा करना जरूरी है. जमा होने के कम से कम 15 दिन बाद ही अकाउंट में बैलेंस अपडेट होता है.

UAN नंबर क्या होता है और क्यों जरूरी है?

UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर. वह यूनिक नंबर होता है, जो हर कर्मचारी को एक बार अलॉट किया जाता है. यह नंबर कर्मचारी के PF अकाउंट से जुड़ा रहता है और नौकरी बदलने पर भी यही नंबर कायम रहता है. नई कंपनी में जॉइन करने पर एम्प्लॉयर सिर्फ पुराने UAN से नए PF अकाउंट को लिंक करता है.

क्या घर बैठे PF बैलेंस चेक कर सकते हैं?

हां. आप UMANG मोबाइल ऐप से या www.epfindia.gov.in पर लॉगिन करके PF पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं.आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 पर मिस्ड कॉल देकर भी अपना PF बैलेंस जान सकते हैं. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से ‘EPFOHO UAN’ टाइप कर 7738299899 पर SMS करके भी अपने फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं.