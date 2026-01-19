  • Hindi
PF अकाउंट पर कर सकते हैं 50 हजार रुपये तक की कमाई, बस पूरी करनी होगी ये 3 शर्तें, समझ लें EPFO का बोनस रूल

EPFO Bonus Rules Explained: EPF होल्डर को लॉयलिटी बेनिफिट के तौर पर एडिशनल बोनस मिलता है. इसका कैल्कुलेशन PF होल्डर की बेसिक सैलेरी के आधार पर किया जाता है.

PF अकाउंट पर अभी 8.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है.

अगर आप किसी कंपनी में रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं. हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तो आपका एक प्रॉविडेंट फंड अकाउंट भी जरूर होता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से सभी सैलरीड इनकम वाले लोगों को प्रॉविडेंट फंड (PF) की ये सुविधा दी जाती है. इसके लिए एम्प्लॉयी की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% अमाउंट काटा जाता है. इतना ही कॉन्ट्रिब्यूशन कंपनी भी करती है. ये पैसा PF अकाउंट में जमा होता है.

कंपनी का कॉन्ट्रिब्यूशन 3 हिस्सों में जाता है. 3.67% रकम EPF में जमा होती है. बाकी 8.33% EPS यानी एम्प्लॉयी पेंशन सर्विस और IDLI (इंश्योरेंस) में डाला जाता है. प्रॉविडेंट फंड का ये ये पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए होता है, ताकि नौकरी खत्म होने के बाद आपको जिंदगी का गुजारा करने में मदद मिले.

EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को PF अकाउंट पर ब्याज देता है. आपको पेंशन और इंश्योंरेस की सर्विस मिलती है. ज्यादातर सब्सक्राइबर्स को इन बातों की जानकारी होती है. लेकिन, बहुत कम लोग जानते हैं कि EPFO के बोनस रूल के जरिए आप अपने PF अकाउंट से 50 हजार रुपये तक की कमाई भी की जा सकती है.

बोनस पाने की 3 शर्तें?

  1. एम्पलॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF) अकाउंट में 20 सालों तक कॉन्ट्रिब्यूशन होना चाहिए. ऐसा करने पर EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को Loyalty Cum Life Benefit के तहत बोनस देता है. हालांकि, अगर कोई कर्मचारी 20 साल क सर्विस पूरी होने से पहले किसी कारण से विकलांग हो गए हैं, उन्हें छूट दी जाती है.
  2. बोनस पाने के लिए आपको जॉब चेंज करने के बाद भी पुराने PF अकाउंट कंटिन्यू करना होगा.
  3. नौकरी छोड़ने या जॉब से निकाले जाने के बाद भी पूरा PF विड्रॉल नहीं कर सकते.

कैसे तय होता है बोनस?
EPF होल्डर को लॉयलिटी बेनिफिट के तौर पर एडिशनल बोनस मिलता है. इसका कैल्कुलेशन PF होल्डर की बेसिक सैलेरी के आधार पर किया जाता है. जिन PF अकाउंट होल्डर्स की बेसिक सैलेरी 5 हजार रुपये है, उन्हें अतिरिक्त बोनस के तौर पर 30 हजार रुपये दिये जाते हैं. जिन लोगों की बेसिक सैलेरी 5 हजार से 10 हजार के बीच है, उन्हें 40 हजार रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जाता है. जिन कर्मचारियों का बेसिक सैलेरी 10 हजार रुपये से ज्यादा है उन्हें 50 हजार रुपये का एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है.

आप बोनस के हकदार हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा?

  • आप EPFO मेंबर पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड से लॉगिन करें.
  • फिर पासबुक या बैलेंस सेक्शन पर जाएं.
  • यहां आपको क्मयुलिटिव PF बैलेंस और लेटेस्ट इंटरेस्ट क्रेडिट दिख जाएगा.
  • आप UAN सेक्शन में जाकर भी अपनी कॉन्ट्रिब्यूशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं.

एडिशनल बोनस क्लेम करने के लिए क्या करना होगा?
एडिशनल बोनस क्लेम करने के लिए आपको अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा. जब भी आप 20 साल बाद PF निकालने के लिए क्लेम करेंगे, तो EPFO आपकी लास्ट बेसिक सैलरी और कॉन्ट्रिब्यूशन देखते हुए इंटरेस्ट के साथ टोटल अमाउंट में बोनस अमाउंट भी जोड़कर देगा. ये पैसा PF बैलेंस की तरह 7 से 10 वर्किंग डेज में आ जाता है.

PF अकउंट पर अभी कितना ब्याज मिल रहा?
PF अकाउंट पर अभी 8.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ब्याज दर को 8.15% से 0.10% बढ़ाकर 8.25% किया गया था. 1952 में PF पर ब्याज दर सिर्फ 3% थी. PF होल्डर के लिए सबसे अच्छा समय 1989 से 1999 तक था. इस दौरान PF पर 12% ब्याज मिलता था. PF में ब्याज दर फाइनेंशियल ईयर के आखिर में तय होती है. फरवरी 2026 के आसपास होने वाली EPFO की बैठक में नई ब्याज दर पर फैसला लिया जा सकता है.

PF अकाउंट पर मिलती है और कौन-कौन सी सुविधाएं:-

पेंशन: अगर आप EPFO की पेंशन की सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो मिनिमम 10 साल तक EPS में कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है. इसका मतलब यह हुआ कि आपकी 10 साल तक नौकरी होनी जरूरी है और मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस 35 साल तक होनी चाहिए.हालांकि, अभी पेंशन योग्य सैलरी मैक्सिमम 15 हजार रुपये ही मानी जाती है. इससे पेंशन का हिस्सा मैक्सिमम 1250 प्रति महीना हो जाता है. EPS में पेंशन कैल्कुलेशन EPS= एवरेज सैलरी x पेंशनेबल सर्विस/ 70 फॉर्मूले के बेसिस पर किया जाता है.

इंश्योरेंस: EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को EDLI स्कीम के तहत इंश्योरेंस बेनिफिट भी देती है. इंश्योंरेस के लिए आपको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता. आपकी कंपनी यानी एम्प्लॉयर इसके लिए कॉन्ट्रिब्यूशन करती है. इसके तहत नैचुरल डेथ, बीमारी या एक्सीडेंटल डेथ केस में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को लंपसम अमाउंट दिया जाता है. यह बेनिफिट कंपनी और केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है. पहले इसकी लिमिट 3.60 लाख रुपये तक थी. सितंबर 2015 में EPFO ने इसे बढ़ाकर 6 लाख रुपये तक कर दिया. बाद में कुल रकम 7 लाख रुपये की गई है.

लोन: बहुत कम लोग जानते होंगे कि EPFO आपको आपके PF बैलेंस पर लोन ऑफर करता है. वास्तव में PF लोन एडवांस पेमेंट ही होता है. आमतौर पर PF का पैसा आप रिटायरमेंट के बाद पाते हैं, लेकिन लोन के मामले में आप उसे रिटायरमेंट से पहले ही निकाल लेते हैं. चूंकि PF का पैसा आपका ही होता है. इसलिए आपको इसपर लिए गए लोन पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना पड़ता है. हालांकि, इसमें एक बंदिश भी है. लोन अमाउंट की एक लिमिट रहती है. आप इससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते.

