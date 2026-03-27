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अब ATM से निकाल पाएंगे EPFO का पैसा, लागू होने वाले हैं नए नियम, जानिए कैसे पीएफ की रकम आसानी से मिलेगी

EPFO ​​एक नए सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है. नए नियम 1 अप्रैल 2026 में लागू हो सकते हैं. इसके बाद सब्सक्राइबर्स UPI ट्रांसफर और ATM के जरिए भी अपने पीएफ के पैसे निकाल पाएंगे.

Published date india.com Published: March 27, 2026 10:38 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

EPFO Rules Change: प्रोविडेंट फंड (EPFO) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है. सरकार जल्‍द ही EPFO 3.0 लाने वाली है जिसके बाद पीएफ फंड से पैसे निकालना बेहद आसान हो जाएगा. नए नियमों के लागू होने के बाद EPFO के सदस्य ATM से भी अपने खाते में जमा पैसा निकाल सकेंगे. नए नियमों को लागू करने का मकसद यह है कि सदस्य अपने ATM कार्ड का इस्तेमाल करके अपने फंड पर सीधा नियंत्रण रख सकें.

PF बैलेंस का कितना पैसा निकाल सकेंगे?

जानकारों के मुताबिक, सदस्य अपने कुल PF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक हिस्सा ATM के जरिए निकाल सकेंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें पैसे निकालने की वजह बतानी होगी. अभी तक EPFO की तरफ से इस बात की कोई पक्की जानकारी नहीं मिली है कि यह ATM से पैसे निकालने का सिस्टम कैसे काम करेगा और इसकी सीमा क्या होगी. कुछ जानकारों का मानना है कि मेडिकल और दूसरी निजी इमरजेंसी के लिए 75 प्रतिशत तक या ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख रुपये तक निकालने की इजाजत मिल सकती है.

क्या टैक्स में भी मिलेगी छूट?

EPFO 3.0 को लेकर जानकारों का यह भी कहना है कि ATM से पैसे निकाल पाने का नियम केवल सुविधा के लिए है. इससे टैक्स में कोई फायदा नहीं मिलेगा. आपके EPF से निकाले गए पैसों पर पहले जिस तरह से टैक्स लगता था, वैसे ही लगता रहेगा.

कब से लागू हो सकता है नया नियम?

जी बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार, EPFO ​​एक नए सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है. नए नियम 1 अप्रैल 2026 में लागू हो सकते हैं. इसके बाद सब्सक्राइबर्स UPI ट्रांसफर और ATM के जरिए भी अपने पीएफ के पैसे निकाल पाएंगे. अगर इसे पूरे देश में लागू किया जाता है तो PF के पैसे निकालना तेज और आसान हो जाएगा. इस कदम से क्लेम करने और मंजूरी लेने की मौजूदा लंबी प्रक्रिया खत्म हो सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार, EPFO ​​अपने अंदरूनी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहा है और इस सर्विस को अलग-अलग चरणों में शुरू करने के लिए बैंकों और UPI प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत कर रहा है. इस नए सिस्टम का मकसद PF निकालने में लगने वाले समय को मौजूदा 7 से 15 कामकाजी दिनों से घटाकर लगभग तुरंत या ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे करना है.

UPI और ATM से कैसे निकलेगा PF का पैसा?

UPI के जरिए पैसे निकालने के लिए आपके UAN से लिंक मोबाइल नंबर को वेरिफाई किया जाएगा. आप किसी ऐप पर पैसे निकालने की रिक्वेस्ट डालेंगे, उसे आधार OTP या बायोमेट्रिक चेक से कन्फ़र्म करेंगे और पैसा UPI के ज़रिए सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. EPFO डेबिट कार्ड जैसा ही एक PF कार्ड भी जारी कर सकता है. इसकी मदद से सदस्य एक तय सीमा तक कैश निकाल सकेंगे. इस योजना का मकसद पैसे निकालने और जमा करने की प्रक्रिया को ‘ऑटो-मोड’ पर लाना है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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