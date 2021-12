EPFO News Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नए साल से पहले लाखों पीएफ ग्राहकों के लिए बहुत जरूरी खुशी को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि खातों में 8.50 प्रतिशत ब्याज जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह सबसे अधिक संभावना है कि आप पहले ही अपने पीएफ खाते में 8.5% ब्याज जमा कर चुके हैं. पीएफ ग्राहक चार अलग-अलग तरीकों का उपयोग करके घर बैठे अपने पीएफ बैलेंस की जांच कर सकते हैं – एसएमएस, ऑनलाइन, मिस्ड कॉल और उमंग ऐप का उपयोग करके पीएफ बैलेंस की जांच करें.Also Read - Provident Fund Update: अब इस ईपीएफओ योजना के साथ मिलेगा 7 लाख रुपये का लाभ, जानें- क्या है तरीका?

EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 22.55 करोड़ खातों में 8.50% ब्याज के साथ जमा किया गया है.

22.55 crore accounts have been credited with an interest of 8.50% for the FY 2020-21. @LabourMinistry @esichq @PIB_India @byadavbjp @Rameswar_Teli

— EPFO (@socialepfo) December 6, 2021