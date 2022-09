EPFO Online E Nomination : ईपीएफ खाताधारक के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी की स्थिति में, ई-नामांकन नामांकित व्यक्ति या आश्रितों (पति या पत्नी, बच्चों और माता-पिता) को ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) से अर्जित धन निकालने में सक्षम बनाता है.Also Read - EPFO Latest Update : पीएफ खाते से जुड़ा ये काम जल्द कर लें पूरा, वर्ना नहीं चेक कर पाएंगे पासबुक बैलेंस, जानें- क्यों?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का कहना है कि ई-नामांकन जमा करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है. अग्रिम दावा दाखिल करने के लिए ई-नामांकन जमा करने की आवश्यकता नहीं है. एक परिवार को कर्मचारी के पति या पत्नी के रूप में परिभाषित किया जाता है, उनके पास कोई भी नाबालिग बच्चे, साथ ही साथ किसी भी गोद लिए गए बच्चे; इन व्यक्तियों को ईपीएफ सदस्य द्वारा नॉमिनी के रूप में नामित किया जा सकता है. Also Read - EPFO Latest News: EPFO सब्सक्राइबर्स के पीएफ अकाउंट नंबर में छिपी रहती है ये खास जानकारी, जानें- कैसे करें डिकोड?

आश्रित सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मार्च 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खातों के सदस्यों के लिए ई-नामांकन प्रक्रिया शुरू की. EPFO ​​की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov पर. में, सदस्य डिजिटल नामांकन जमा करने के लिए अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) का उपयोग कर सकते हैं. Also Read - EPFO Update : संगठित क्षेत्र में बढ़ी नौकरियां, ईपीएफओ ने जुलाई में जोड़े 18.23 लाख अंशधारक

सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको अपने पीएफ खाते के लिए एक ईपीएफओ ई-नामांकन जमा करना होगा, और कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) ₹7,00,000 तक के लाभों के साथ ईपीएफओ के अनुसार ई-नॉमिनेशन जमा करने के तीन फायदे हैं. सदस्य की मृत्यु के बाद ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट, पीएफ का ऑनलाइन भुगतान, पेंशन और पात्र नॉमिनी को 7 लाख रुपये और कागज रहित और शीघ्र दावा निपटान सभी उपलब्ध हैं. एक ईपीएफ सदस्य को अपने नियोक्ता से पूछकर फिजिकल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है; इसके बजाय, वे EPFO ​​UAN पोर्टल का उपयोग करके अपने EPF नामांकन को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.

नतीजतन, किसी को भविष्य निधि (पीएफ), पेंशन (ईपीएस), और बीमा (ईडीएलआई) लाभ ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आज ई-नामांकन दाखिल करना होगा.

ईपीएफ के सदस्यों को पता होना चाहिए कि केवल आधार-मान्य यूएएन धारक ही ईपीएफओ नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नामांकन जमा कर सकते हैं. चूंकि आधार सत्यापन एक आवश्यकता है, यूएएन के लिए आवेदन करते समय सदस्य के नाम, जन्म तिथि और लिंग को उसके आधार के खिलाफ मान्य किया जाता है. फाइलिंग शुरू करने से पहले आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी: पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, सदस्य का फोटो और पता.

Members should file e-Nomination today to provide #SocialSecurity to their families. Follow these easy steps to file EPF/EPS nomination #digitally.#SocialSecurity #EPF #PF #EDLI #Pension #ईपीएफओ #ईपीएफ #AmritMahotsav @PMOIndia @byadavbjp @AmritMahotsav https://t.co/JCoRaKWDqq

