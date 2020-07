EPFO Rules How To Claim Provident Fund Online: कोरोना महामारी के काल में भारत सरकार द्वारा प्रोविडेंट फंड यानी EPFO से पैसे निकालने की इजाजत दी गई है. इस दौरान बैलेंस के 75 फीसदी तक (जो भी कम हो) रकम निकाल सकता है. लेकिन पीएफ से पैसे निकालना है तो आपको कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं है. क्योंकि अब आप अपने पैसे ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं. लेकिन यहां पैसे निकालने के लिए आपको कुछ वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा. हालांकि EPFO ने अपने सदस्यों के लिए एक खास सुविधा भी शुरू कर दी है. इसके जरिए आप पीएफ से आसानी से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे. इस दौरान संगठन ने पैसे की निकासी को लेकर कुछ नियम व शर्तें भी बनाई हैं. जब आप पैसों की निकासी के लिए आवेदन करें तो नियमों व शर्तों का ध्यान जरूर रखें. अगर आप अपने पीएफ को क्लेम करना चाहते है तो आपको https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/portal वेबसाइट पर जाना पड़ेगा. Also Read - EPFO Online Rules: प्रोविडेंट फंड से ऑनलाइन पैसे निकालने की यह है प्रक्रिया, जानें EPFO की नियम और शर्तें

इसके लिए आपको सबसे पहले EPFO के आनलाइन टैब पर क्लिक कर फार्म का चयन करना होगा. यहां कंपोजिट फार्म नंबर 31, 19, 10C और 10 D होता है. इसके बाद फार्म चयन कर आगे बढ़ने पर आपसे रजिस्टर्ड बैंक खाते के आखिरी चार अंकों को डालना पड़ता है. इसके बाद आप सबमिट करेंउससे पहले सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग को अप्रूव कर दें. जब आपका बैंक अकाउंट वेरिफाई हो जाएगा तो फिर आप प्रोसीड फॉर क्लेम पर क्लिक करें. इसके बाद आपको निकासी के पैसों की राशि को चुनना होगा और अपडेट करना होगा. इसके बाद आपसे चेक की स्कैंड कॉपी को अपलोड करने व मेंबर का पता मांगा जाता है. इन सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है. इसे सबमिट कर वेरिफिकेशन को क्लेम करें.

नियम और शर्तें?

अगर आप अपने EPF अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं तो आपका UAN नंबर एक्टिव होना चाहिए. साथ ही आपका बैंक अकाउंटस EPF में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए. E-KYC की प्रक्रिया अगर नहीं हुई है तब भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अगर ये सब प्रक्रियाएं पूरी नहीं है तो आप पैसे क्लेम न करें. अगर आप KYC करवाना चाहते हैं तो UAN में लॉगइन कर मैनेज के विकल्प को चुने. इसके बाद यहां केवाईसी पर क्लिक कर सभी मांगी गई जानकारियों को भरकर E-KYC की प्रक्रिया को पूरा करें.