EPFO : सेवानिवृत्ति निधि निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि (EPFO) के तहत पेंशनभोगी वर्ष के किसी भी समय अपने जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.

ईपीएफओ ने एक ट्वीट में कहा, "ईपीएस'95 पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा." EPS-95 19 नवंबर 1995 को लागू हुआ. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPS पेंशनभोगियों के लिए उनके घर के पास या उनके दरवाजे पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) जमा करने के लिए कई विकल्पों की सुविधा प्रदान की है. इन सभी माध्यमों/एजेंसियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जीवन प्रमाण पत्र (जेपीपी) समान रूप से मान्य है.

EPS’95 Pensioners can now submit Life Certificate at any time which will be valid for 1 year from date of submission.#EPFO #Pension #AmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/BNR79gCwjv

— EPFO (@socialepfo) August 28, 2022