Epfo Provide 7 Types Of Pension To Provident Fund Pf Holders All Detail

PF होल्डर को 7 तरह की पेंशन देता है EPFO, आपके लिए कौन सा फायदेमंद कितना है कॉन्ट्रिब्यूशन?

एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम (EPS) के नियमों के अनुसार कर्मचारी 58 साल के उम्र बाद ही पेंशन के हकदार होते है, लेकिन अगर आप 58 साल के पहले ही अपनी पेंशन राशि निकालते है, तो आपको हर साल 4 फीसदी पेंशन घटकर मिलेगा.

गर आप किसी कंपनी में रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं. हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तो आपका एक प्रॉविडेंट फंड अकाउंट भी जरूर होता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से सभी सैलरीड इनकम वाले लोगों को प्रॉविडेंट फंड (PF) की ये सुविधा दी जाती है. इसके लिए एम्प्लॉयी की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% अमाउंट काटा जाता है. इतना ही कॉन्ट्रिब्यूशन कंपनी भी करती है. ये पैसा PF अकाउंट में जमा होता है.

कंपनी का कॉन्ट्रिब्यूशन 3 हिस्सों में जाता है. 3.67% रकम EPF में जमा होती है. बाकी 8.33% EPS यानी एम्प्लॉयी पेंशन सर्विस और EDLI (एम्प्लॉयी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस) में डाला जाता है. प्रॉविडेंट फंड का ये ये पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए होता है, ताकि नौकरी खत्म होने के बाद आपको जिंदगी का गुजारा करने में मदद मिले. वहीं, रिटायरमेंट के बाद आपको EPS यानी पेंशन भी मिलती है. EPFO अपने सब्सक्राइबर्स के लिए सिर्फ EPS पेंशन स्कीम ही नहीं चलाता. ये EPS के अलावा अलग-अलग कैटेगरी के लिए बाकी 6 तरह की पेंशन स्कीम भी चलाता है

आइए जानते हैं ये 7 तरह के पेंशन कौन-कौन से हैं और किन शर्तों पर मिलते हैं. पेंशन कैल्कुलेट करने का फॉर्मूला क्या है:-

EPS पेंशन (PF Pension)

EPS के तहत पेंशन पाने के लिए एम्प्लॉयी को EPF का मेंबर होना होगा.

कम से कम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए. पेंशन पाने के लिए एम्प्लॉयी की उम्र 58 साल पूरी होनी चाहिए.

अगर किसी एम्प्लॉयी की सर्विस 10 साल से कम है, तो वह 58 साल की उम्र में पेंशन का ऑप्शन ले सकते हैं.

60 साल के बाद पेंशन पाने पर आपको 2 साल तक की देरी के लिए 4% ज्यादा पेंशन मिलती है.

एम्प्लॉयी की मौत के बाद उसके परिवार को पेंशन बेनिफिट दिया जाता है.

ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ साल काम करना चाहते हैं और बाद में ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं.

अर्ली पेंशन (Early Pension)

आम तौर पर EPFO 58 साल की उम्र से पेंशन देना शुरू करता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जब आप इससे पहले भी पेंशन ले सकते हैं.

अगर आप पेंशन पाने के हकदार हैं और 58 साल की उम्र से पहले, यानी 50 साल की उम्र के बाद पेंशन लेना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं.

हालांकि, इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि अर्ली पेंशन लेने पर आपको हर साल 4% के हिसाब से पेंशन घटाकर दी जाती है.

विकलांग पेंशन (Disability Pension)

ये पेंशन उन EPFO मेंबर्स के लिए है जो सर्विस के दौरान किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं.

इस पेंशन के लिए उम्र और 10 साल तक पेंशन फंड में योगदान की शर्त लागू नहीं होती.

अगर किसी सब्सक्राइबर ने EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) में दो साल भी योगदान दिया है और वो विकलांग हो जाता है, तो वो इस पेंशन का हकदार है.

अनाथ पेंशन (Orphan Pension)

ये एक ऐसी दुखद स्थिति के लिए है जहां EPFO सब्सक्राइबर की मौत होने के साथ-साथ उसकी पत्नी की भी मौत हो जाती है.

ऐसे मामलों में, 25 साल से कम उम्र के उसके दो बच्चे अनाथ पेंशन के हकदार होते हैं. ये पेंशन बच्चों को 25 साल की उम्र तक ही मिलती है.

विधवा या बाल पेंशन (Widow or Child Pension)

ये पेंशन योजना EPFO सब्सक्राइबर के परिवार के लिए एक बड़ा सहारा है.

अगर किसी EPFO सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी और 25 साल से कम उम्र वाले उसके दो बच्चे पेंशन पाने के हकदार होते हैं.

अगर तीसरा बच्चा भी है, तो उसे तब पेंशन मिलेगी जब पहले बच्चे की पेंशन 25 साल की उम्र पूरी होने पर बंद हो जाएगी.

इस पेंशन की खास बात ये है कि इसमें सब्सक्राइबर की मौत की स्थिति में 10 साल तक कॉन्ट्रिब्यूशन का नियम लागू नहीं होता.

नॉमिनी पेंशन (Nominee Pension)

अगर किसी EPFO सदस्य का कोई जीवनसाथी या बच्चा नहीं है, और उसकी मौत हो जाती है, तो उसके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को ये पेंशन मिलती है.

इससे नॉमिनी को आर्थिक सपोर्ट मिल जाता है. इसलिए PF में अपना नॉमिनी जरूर बनाना चाहिए.

नॉमिनी आपका लाइफ पार्टनर, बच्चे या मां-बाप कोई भी हो सकता है.

आश्रित माता-पिता पेंशन (Dependent Parents Pension)

ये पेंशन उन सिंगल EPFO सब्सक्राइबर के लिए है, जिनकी मौत हो जाती है और जिनके कोई बच्चे या जीवनसाथी नहीं होते.

ऐसी स्थिति में, उनके आश्रित पिता को पेंशन का हकदार माना जाता है. अगर पिता की मौत हो जाती है, तो फिर सब्सक्राइबर की मां को पेंशन मिलती है.

उन्हें ये पेंशन पूरी उम्र मिलती रहती है. इस पेंशन के लिए फॉर्म 10D भरना होता है.

EPS का बेनिफिट लेने की क्या हैं शर्तें?

EPS का बेनिफिट लेने के लिए कर्मचारी को EPF का सदस्य होना चाहिए.

उसकी सर्विस कम से कम 10 साल तक होना चाहिए.

कर्मचारी 58 साल की उम्र पूरी कर चुका हो.

50 साल की उम्र पूरी कर लेने और 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का ऑप्शन चुना जा सकता है.

60 साल की उम्र से पेंशन शुरू कराने पर टाले गए 2 साल के लिए 4% सालाना की दर से बढ़ी हुई पेंशन मिलती है.

अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 10 साल से कम है, तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलता है.

कर्मचारी की मौत होने पर उसका परिवार पेंशन पाने का हकदार होता है.

पेंशन कैल्कुलेशन?

EPS का यह फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है. EPS के नियमों के अनुसार कर्मचारी 58 साल के उम्र बाद ही पेंशन के हकदार होते है, लेकिन अगर आप 58 साल के पहले ही अपनी पेंशन राशि निकालते है, तो आपको हर साल 4 फीसदी पेंशन घटकर मिलेगा. इसी तरह अगर आप 60 साल के बाद पेंशन निकालते हैं, तो सामान्य पेंशन राशि के मुकाबले 8% ज्यादा पैसे मिलेंगे.

पेंशन कैल्कुलेशन का फॉर्मूला?

EPS में पेंशन कैल्कुलेशन EPS= एवरेज सैलरी x पेंशनेबल सर्विस/ 70 फॉर्मूले के बेसिस पर किया जाता है.एवरेज सैलरी से मलतब बेसिक सैलरी +DA है. ये पिछले 12 महीने के आधार पर निकाला जाता है. मैक्सिमम पेंशनेबल सर्विस 35 साल है.

