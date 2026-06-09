PF अकाउंट होल्डर को EPFO भेज रहा ब्याज, आपके बैंक खाते में कितना आएगा पैसा, चुटकियों में कर लें हिसाब

EPFO की ओर से तय की गई 8.25% ब्याज दर लगातार दूसरे साल भी बरकरार रखी गई है. देश में 7 करोड़ से अधिक EPF सदस्य इस फैसले से प्रभावित होंगे.

Written by: Anjali Karmakar Edited by: Anjali Karmakar
Published: June 9, 2026, 6:31 PM IST
PF अकाउंट होल्डर को EPFO भेज रहा ब्याज, आपके बैंक खाते में कितना आएगा पैसा, चुटकियों में कर लें हिसाब
PF पर ब्याज का कैल्कुलेशन सालाना आधार पर किया जाता है, लेकिन इसका कैल्कुलेशन हर महीने के रनिंग बैलेंस पर होती है.

सैलरीड क्लास के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. ये न सिर्फ इमरजेंसी के वक्त काम आता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को भी सिक्योर करता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी मंथली सैलरी 15000 है, तो आपको EPF स्कीम में आना पड़ेगा. EPFO जरूरत पड़ने पर कुछ शर्तों के साथ आपको PF से पार्शियल विड्रॉल की सुविधा भी देती है.

हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए PF डिपॉजिट पर ब्याज दर 8.25% बरकरार रखने का फैसला किया है. अब कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि उनके खाते में कितना ब्याज आएगा और इसका कैल्कुलेशन कैसे होगा?

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कितना कटता है PF?

एम्प्लॉयी को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा PF अकाउंट में कॉन्ट्रिब्यूट करना जरूरी है. कंपनी की ओर से भी इतना ही हिस्सा जमा होता है. कंपनी का कॉन्ट्रिब्यूशन 3 हिस्सों में जाता है. 3.67% रकम EPF में जमा होती है. बाकी 8.33% EPS यानी एम्प्लॉयी पेंशन सर्विस और IDLI (इंश्योरेंस) में डाला जाता है.

अभी कितना मिल रहा ब्याज?

PF अकाउंट में अभी 8.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है. फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ब्याज दर को 8.15% से 0.10% बढ़ाकर 8.25% किया गया था. 1952 में PF पर ब्याज दर सिर्फ 3% थी. PF होल्डर के लिए सबसे अच्छा समय 1989 से 1999 तक था. इस दौरान PF पर 12% ब्याज मिलता था. हालांकि, इसके बाद ब्याज दर में गिरावट आनी शुरू हो गई.

कब तय होती है ब्याज दर?

PF में ब्याज दर फाइनेंशियल ईयर के आखिर में तय होती है. इसके लिए सबसे पहले फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमिटी की बैठक होती है. कमिटी फाइनेंशियल ईयर में जमा हुए पैसों के बारे में हिसाब देती है. इसके बाद CBT की बैठक होती है. CBT के निर्णय के बाद वित्त मंत्रालय सहमति के बाद ब्याज दर लागू करता है. अगले साल की ब्याज दर पर फैसला फरवरी 2026 के आसपास होने वाली EPFO की बैठक में लिया जा सकता है.

कैसे कैल्कुलेट होगा ब्याज?

PF पर ब्याज का कैल्कुलेशन सालाना आधार पर किया जाता है, लेकिन इसका कैल्कुलेशन हर महीने के रनिंग बैलेंस पर होती है. फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद पूरे साल का ब्याज एक साथ खाते में जोड़ा जाता है. मान लीजिए आपके PF अकाउंट में 1 अप्रैल 2024 तक (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ओपनिंग बैलेंस) कुल 5 लाख रुपए जमा हैं. ऐसे में आपको 8.25% की ब्याज दर के हिसाब से 5 लाख पर 41,250 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे.

इसी तरह, 3 लाख रुपये पर सालाना ब्याज लगभग 24,750 रुपये बनेगा. 5 लाख रुपये पर सालाना ब्याज करीब 41,250 रुपये मिलेगा. 10 लाख रुपये पर सालाना ब्याज लगभग 82,500 रुपये होगा. हालांकि, वास्तविक ब्याज की रकम एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन के मुताबिक बदल सकती है, क्योंकि हर महीने बैलेंस बढ़ता रहता है.

खाते में कब आएगा ब्याज?

EPFO हर साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ब्याज दर घोषित करता है. इसके बाद वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलती है और फिर ब्याज की राशि खातों में जमा की जाती है. आमतौर पर यह प्रक्रिया कुछ महीनों का समय ले सकती है.

PF में कितना जमा हुआ ब्याज का पैसा, ये कैसे पता चलेगा?

  • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें. कुछ ही देर में आपको आपके PF बैलेंस और ब्याज की जानकारी मिल जाएगी.
  • अपने रजिस्टर्ड नंबर से 7738299899 पर ‘EPFOHO UAN ENG’ लिखकर SMS भेजें. तुरंत PF बैलेंस की जानकारी मिलेगी.
  • EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. वहां अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके पासबुक में बैलेंस चेक करें.
  • स्मार्टफोन यूजर्स UMANG ऐप डाउनलोड करके EPFO सेक्शन में जाकर बैलेंस और क्लेम स्टेटस देख सकते हैं.

कब निकाल सकते हैं PF का पैसा?

हाल में EPFO ने PF विड्रॉल के नियमों में काफी ढील भी दी है. बदलाव के तहत पार्शियल विड्रॉल के 13 तरह के प्रावधानों को खत्म कर बस 3 कैटेगरी बना दी गई है. ये कैटगरी हैं- 1-बीमारी/शिक्षा/शादी, 2. आवासीय जरूरतें. 3. इमरजेंसी. इन 3 कैटेगरी में विड्रॉल अमाउंट की लिमिट 100% कर दी गई है. यानी अब EPFO सब्सक्राइबर अपने प्रॉविडेंट फंड में एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के हिस्से का 100% पार्शियल विड्रॉल कर सकेंगे.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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