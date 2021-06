Equity Withdrawal In May 2021: निजी इक्विटी निकासी ने 2021 में गति पकड़ी है और मई 2021 में यह अब तक का दूसरा सबसे अच्छा महीना दर्ज किया गया है, जिसमें 12 अरब डॉलर की निकासी हुई है. आईवीसीए-ईवाई मासिक पीई/वीसी राउंडअप के अनुसार, मई 2021 में 2.7 अरब डॉलर के नौ बड़े सौदों (डील्स) के साथ कुल 60 सौदों में 3.6 अरब डॉलर का निवेश दर्ज किया गया है. 18 सौदों में 12 अरब डॉलर का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिसमें तीन रणनीतिक निकासी 10.4 अमेरिकी डॉलर रही है. Also Read - New Delhi Unlock Liquor Service: अनलॉक में खुले रेस्टोरेंट, मालिक चाहते हैं जल्द शुरू हो रेस्टोरेंट में शराब की सर्विस

ईवाई पार्टनर और नेशनल लीडर प्राइवेट इक्विटी सर्विसेज, विवेक सोनी ने एक बयान में कहा, 2021 पीई/वीसी के लिए 2018 के बाद दूसरे सबसे अच्छे वर्ष के रूप में उभरा है, जिसमें पहले पांच महीनों में 19.3 अरब डॉलर की निकासी दर्ज की गई है.

यह पिछले साल दर्ज किए गए कुल निकास मूल्य के तीन गुना से अधिक है. सामरिक निकास इस वृद्धि का सबसे बड़ा चालक रहा है और अब तक 12.7 अरब डॉलर की रिकॉडिर्ंग के रूप में बड़ी अच्छी तरह से वित्त पोषित कॉपोर्रेट मौजूदा माहौल का लाभ उठाकर व्यवसायों को मजबूत कर रहे हैं.

सोनी ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि पूंजी बाजार संचालित निकास सार्थक रूप से बढ़ेंगे, क्योंकि कई भारतीय यूनिकॉर्न्‍स अपनी आईपीओ योजनाओं का पालन कर रहे हैं.

निवेशकों की निगाह सरकार की ओर से महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों, टीकाकरण की स्थिति और आगामी महीनों में देश की वृहद और वित्तीय सेहत पर रहेगी.

कोविड-19 महामारी के बीच जुझारू क्षमता दिखाने वाले क्षेत्रों की वजह से 2021 में सौदे की गतिविधियां बढ़ी हैं.

मई 2021 में रणनीतिक निकास सात सौदों में सबसे अधिक 10.4 अरब डॉलर दर्ज किया गया है.