लोन सेटलमेंट प्लान पर देशभर में हुई बदनामी... NCLAT पहुंची डॉ. सुभाष चंद्रा की लीगल टीम, बेंच के गठन पर उठाए सवाल

एस्सेल ग्रुप की ओर जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, डॉ. चंद्रा पर लेनदारों का 3992 करोड़ रुपये के पर्सनल गारंटी का क्लेम है. इसमें 620 करोड़ रुपये का क्लेम सेटल हो चुका है.

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डॉ. चंद्रा ने आरोप लगाया कि मुकेश अंबानी की ओर से Zee को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई. (Zee Media)

एस्सेल ग्रुप के फाउंडर डॉ. सुभाष चंद्रा से जुड़े व्यक्तिगत दिवालिया मामले में कानूनी लड़ाई अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से आगे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) तक पहुंच गई है. डॉ. सुभाष चंद्रा की लीगल टीम ने 5 सदस्यीय स्पेशल बेंच के गठन और मामले को लेकर मीडिया में चल रही चर्चाओं पर आपत्ति जताई है. टीम का कहना है कि अंतिम न्यायिक फैसला आने से पहले ही मामले को लेकर एक तरह का ‘मीडिया ट्रायल’ किया जा रहा है.

सुभाष चंद्रा के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया में करीब 22,006.57 करोड़ रुपये के एडमिटेड क्लेम का मामला है. इससे पहले NCLT की ओर से चंद्रा की करीब 6.25 करोड़ रुपये की रिपेमेंट प्लान को मंजूरी दी गई थी.

5 सदस्यीय बेंच के गठन पर उठे सवाल?

इस मामले में पहले NCLT की दो सदस्यीय बेंच के बीच सहमति नहीं बन पाई थी. इसके बाद मामला तीसरे सदस्य के पास गया. तीसरे सदस्य की राय आने के बावजूद स्पष्ट बहुमत नहीं बन सका. इसके बाद NCLT के अध्यक्ष ने इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय विशेष बेंच का गठन किया. इस स्पेशल बेंच में NCLT अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल के अलावा न्यायिक और तकनीकी सदस्य शामिल हैं. बेंच का मकसद अलग-अलग न्यायिक राय के कारण पैदा हुए गतिरोध को खत्म करना और रिपेमेंट प्लान पर स्पष्ट फैसला देना था.

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इसी प्रक्रिया पर डॉ. सुभाष चंद्रा की लीगल टीम ने आपत्ति जताई है. डॉ. चंद्रा की तरफ से पैरवी करते हुए सीनियर वकील ने अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान उन्होंने बेंच को बताया कि बिना किसी अंतिम आदेश के उनके मुवक्किल को लेकर देश भर में गलत माहौल बनाया जा रहा है.

बिना अंतिम आदेश के 15 दिनों से हुई बदनामी

NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस योगेश खन्ना, तकनीकी सदस्य बारुन मित्रा और अजय दास महरोत्रा की बेंच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UK), केनरा बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी. ये अपीलें 25 अगस्त की उस राय के खिलाफ दायर की गई थीं. इसमें डॉ. सुभाष चंद्रा के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी गई थी.

डॉ. चंद्रा की तरफ से पेश एडवोकेट सस्मित पात्रा ने बेंच को बताया कि 25 अगस्त की राय के बाद कोई अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है. इसके बावजूद पिछले दो हफ्तों से मीडिया में यह फैलाया जा रहा है कि 22,000 करोड़ रुपये के बदले सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिना किसी अंतिम आदेश के डॉ. सुभाष चंद्रा की छवि को देश भर में निशाना बनाया गया.

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सॉलिसिटर जनरल ने जताई आपत्ति

इस पर कर्जदाताओं (लेंडर्स) की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि NCLAT की कार्यवाही का इस्तेमाल मीडिया में छपने वाले बयानों के लिए नहीं किया जाना चाहिए. NCLAT ने स्पष्ट किया कि वह पात्रा की इस दलील पर कोई आदेश पारित नहीं कर रहा है. अदालत ने कहा कि अगर डॉ. चंद्रा को इससे कोई शिकायत है, तो वे अपनी बात NCLT के सामने रख सकते हैं.

सदस्यों के विचारों को पूरी तरह अलग बताना गलत

पात्रा ने सॉलिसिटर जनरल की उस दलील को भी खारिज किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि NCLT के तीनों सदस्यों की राय पूरी तरह एक-दूसरे से अलग थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज और नीलेश शर्मा दोनों ही रीपेमेंट प्लान को मंजूरी देने के पक्ष में थे. दोनों सदस्य IBC की धारा 79 के तहत पात्रता के मुद्दे पर पूरी तरह से सहमत थे. उनका मतभेद सिर्फ असहमति जताने वाले लेंडर्स के साथ प्रक्रिया को लेकर था.

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सॉलिसिटर जनरल ने की लेंडर्स की अपीलों को वापस लेने की मांग

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत में लेंडर्स की अपीलों को इस छूट के साथ वापस लेने की अनुमति मांगी कि जरूरत पड़ने पर वे इन्हें दोबारा बहाल करा सकें. उनका तर्क था कि क्योंकि, 5-सदस्यीय बेंच ने 25 अगस्त के फैसले पर रोक लगा दी है और नए सिरे से सुनवाई कर रही है, इसलिए इन अपीलों पर तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है.

हालांकि, एडवोकेट पात्रा ने दोबारा सुनवाई की छूट के साथ अपील वापस लेने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि ये अपीलें कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि नीलेश शर्मा की राय कभी भी NCLT के अंतिम आदेश के रूप में स्थापित नहीं हुई थी.

7 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई

NCLAT ने इस पर कहा कि लेंडर्स की अपीलों में 5-सदस्यीय बेंच के गठन को चुनौती नहीं दी गई है. अगर डॉ. चंद्रा 1 सितंबर के आदेश से असहमत हैं, तो वे इसे स्वतंत्र रूप से चुनौती दे सकते हैं. इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने अपीलों को वापस न लेने का फैसला किया और उन्हें पेंडिंग रखने का अनुरोध किया. NCLAT ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 तय कर दी.

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