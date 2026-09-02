एस्सेल ग्रुप के फाउंडर डॉ. सुभाष चंद्रा से जुड़े व्यक्तिगत दिवालिया मामले में कानूनी लड़ाई अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से आगे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) तक पहुंच गई है. डॉ. सुभाष चंद्रा की लीगल टीम ने 5 सदस्यीय स्पेशल बेंच के गठन और मामले को लेकर मीडिया में चल रही चर्चाओं पर आपत्ति जताई है. टीम का कहना है कि अंतिम न्यायिक फैसला आने से पहले ही मामले को लेकर एक तरह का ‘मीडिया ट्रायल’ किया जा रहा है.
सुभाष चंद्रा के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया में करीब 22,006.57 करोड़ रुपये के एडमिटेड क्लेम का मामला है. इससे पहले NCLT की ओर से चंद्रा की करीब 6.25 करोड़ रुपये की रिपेमेंट प्लान को मंजूरी दी गई थी.
इस मामले में पहले NCLT की दो सदस्यीय बेंच के बीच सहमति नहीं बन पाई थी. इसके बाद मामला तीसरे सदस्य के पास गया. तीसरे सदस्य की राय आने के बावजूद स्पष्ट बहुमत नहीं बन सका. इसके बाद NCLT के अध्यक्ष ने इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय विशेष बेंच का गठन किया. इस स्पेशल बेंच में NCLT अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल के अलावा न्यायिक और तकनीकी सदस्य शामिल हैं. बेंच का मकसद अलग-अलग न्यायिक राय के कारण पैदा हुए गतिरोध को खत्म करना और रिपेमेंट प्लान पर स्पष्ट फैसला देना था.
मेरी छवि खराब करने की हो रही कोशिश… Essel ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने बताया 22000 करोड़ रुपये के लोन सेटलमेंट का पूरा सच
इसी प्रक्रिया पर डॉ. सुभाष चंद्रा की लीगल टीम ने आपत्ति जताई है. डॉ. चंद्रा की तरफ से पैरवी करते हुए सीनियर वकील ने अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान उन्होंने बेंच को बताया कि बिना किसी अंतिम आदेश के उनके मुवक्किल को लेकर देश भर में गलत माहौल बनाया जा रहा है.
NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस योगेश खन्ना, तकनीकी सदस्य बारुन मित्रा और अजय दास महरोत्रा की बेंच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UK), केनरा बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी. ये अपीलें 25 अगस्त की उस राय के खिलाफ दायर की गई थीं. इसमें डॉ. सुभाष चंद्रा के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी गई थी.
डॉ. चंद्रा की तरफ से पेश एडवोकेट सस्मित पात्रा ने बेंच को बताया कि 25 अगस्त की राय के बाद कोई अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है. इसके बावजूद पिछले दो हफ्तों से मीडिया में यह फैलाया जा रहा है कि 22,000 करोड़ रुपये के बदले सिर्फ 6.5 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिना किसी अंतिम आदेश के डॉ. सुभाष चंद्रा की छवि को देश भर में निशाना बनाया गया.
18-20 कंपनियों की गारंटी, 31 करोड़ की संपत्ति और नया स्टार्टअप… डॉ. सुभाष चंद्रा ने Insta Live में बताया पूरा सच
इस पर कर्जदाताओं (लेंडर्स) की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि NCLAT की कार्यवाही का इस्तेमाल मीडिया में छपने वाले बयानों के लिए नहीं किया जाना चाहिए. NCLAT ने स्पष्ट किया कि वह पात्रा की इस दलील पर कोई आदेश पारित नहीं कर रहा है. अदालत ने कहा कि अगर डॉ. चंद्रा को इससे कोई शिकायत है, तो वे अपनी बात NCLT के सामने रख सकते हैं.
पात्रा ने सॉलिसिटर जनरल की उस दलील को भी खारिज किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि NCLT के तीनों सदस्यों की राय पूरी तरह एक-दूसरे से अलग थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज और नीलेश शर्मा दोनों ही रीपेमेंट प्लान को मंजूरी देने के पक्ष में थे. दोनों सदस्य IBC की धारा 79 के तहत पात्रता के मुद्दे पर पूरी तरह से सहमत थे. उनका मतभेद सिर्फ असहमति जताने वाले लेंडर्स के साथ प्रक्रिया को लेकर था.
कोई कर्ज नहीं लिया था, सिर्फ दी थी पर्सनल गारंटी… 22 हजार करोड़ रुपये के लोन सेटलमेंट पर बोले सुभाष चंद्रा
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत में लेंडर्स की अपीलों को इस छूट के साथ वापस लेने की अनुमति मांगी कि जरूरत पड़ने पर वे इन्हें दोबारा बहाल करा सकें. उनका तर्क था कि क्योंकि, 5-सदस्यीय बेंच ने 25 अगस्त के फैसले पर रोक लगा दी है और नए सिरे से सुनवाई कर रही है, इसलिए इन अपीलों पर तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है.
हालांकि, एडवोकेट पात्रा ने दोबारा सुनवाई की छूट के साथ अपील वापस लेने का विरोध किया. उन्होंने कहा कि ये अपीलें कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि नीलेश शर्मा की राय कभी भी NCLT के अंतिम आदेश के रूप में स्थापित नहीं हुई थी.
NCLAT ने इस पर कहा कि लेंडर्स की अपीलों में 5-सदस्यीय बेंच के गठन को चुनौती नहीं दी गई है. अगर डॉ. चंद्रा 1 सितंबर के आदेश से असहमत हैं, तो वे इसे स्वतंत्र रूप से चुनौती दे सकते हैं. इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने अपीलों को वापस न लेने का फैसला किया और उन्हें पेंडिंग रखने का अनुरोध किया. NCLAT ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2026 तय कर दी.
डॉ. सुभाष चंद्रा बोले- अंबानी ने की Zee को हथियाने की कोशिश, उनके नेटवर्क की वजह से शेयरों में आई गिरावट
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें