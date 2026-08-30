NCLT सेटलमेंट ऑर्डर पर डॉ. सुभाष चंद्रा ने दी सफाई, कर्ज से गारंटी तक समझाया पूरा हिसाब

डॉ. सुभाष चंद्रा के NCLT पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले में ₹4,808 करोड़ की देनदारी और ₹4,262 करोड़ के दावों को लेकर सफाई दी है. आइए जानते हैं कर्ज, गारंटी और सेटलमेंट से जुड़ी इस मामले की पूरी कहानी.

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Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी (NCLT) के आदेश और समझौते को लेकर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों में सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़ी कई पोस्ट सामने आईं. इनमें कुछ पोस्ट में #PaiseVapasKaro इस्तेमाल किया गया. डॉ. चंद्रा का कहना है कि इस मामले को लेकर लोगों के बीच सही जानकारी नहीं पहुंची और गलत धारणा बन गई है. उन्होंने मामले की पूरी जानकारी दोबारा साझा करते हुए बताया कि अलग-अलग कंपनियों और उधार लेने वालों के लिए उन्होंने व्यक्तिगत गारंटी दी थी. डॉ. चंद्रा के मुताबिक, इन गारंटियों से जुड़े कर्ज में बड़ी रकम पहले ही उधार लेने वालों की ओर से चुकाई जा चुकी है.

कितने रुपये की व्यक्तिगत गारंटी दी गई थी?

डॉ. चंद्रा के अनुसार, उन्होंने करीब 22,000 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत गारंटी उस समय दी थी, जब उधार लेने वालों ने पैसा लिया था. इसके अलावा, करीब 4,800 करोड़ रुपये की गारंटी डिफॉल्ट होने के बाद दी गई थी. उन्होंने कहा कि वह अपने हस्ताक्षरों की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं. NCLT में पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले की प्रक्रिया शुरू होने के बाद रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) ने उनकी उपलब्ध संपत्ति और पैसों को देखते हुए भुगतान योजना तैयार की. आरपी ने 2016 में संसद में घोषित करीब 39.08 करोड़ रुपये की संपत्ति और बाद में घटकर करीब 31.79 करोड़ रुपये रह गई संपत्ति की भी जांच की. इसमें करीब 25 करोड़ रुपये का घर भी शामिल था, जो गिरवी रखा गया था. इसके बाद करीब 6.79 करोड़ रुपये की तरल संपत्ति बचती थी.

बैंकों और वित्तीय कंपनियों के बकाए की जानकारी

आरपी की ओर से अलग-अलग कर्जदाताओं के दावों और भुगतान की स्थिति को इस तरह बताया गया है-

Sr. No. Name of the Lender Amount Released / Disbursed at Borrowing Time Amount Paid back by borrowers Balance Outstanding Amount claimed from the Personal Guarantor Amount settled after the personal insolvency proceedings started Balance outstanding as of today as per claims though the amount not reconciled between lender & borrower Remarks, if any 1 India Bulls Housing Finance Ltd. 726 771 (49) 429 Settled / Paid NIL Settled post the start of personal insolvency 2 Axis Bank Group 388 157 231 620 Settled / Paid NIL Any remaining payment out of settlement is in process 3 HDFC Group (4/5 accounts) 1025 1275 (250) 775 775 Claims without valid personal guarantee 4 Canara Bank 315 202 112 348 348 Borrowing against assets of borrower in USA 5 Edelweiss 300 232 68 565 565 Clearly more than 500 crore security was available at the time of default. Matter also pending in DRT. 6 Franklin Templeton 425 235 190 729 729 Borrower offered to sell security available during default period. But lender took risk not to sell and accepted the gain, but the share value went further down, hence kept as own risk. 7 IndusInd Bank 500 493 7 240 240 They also had adequate security during default period but did not want to convert to cash. Hence kept security for further gains, at own risk. 8 LIC Housing Finance (Multiple Accounts) 980 416 564 1322 1322 Offered to settle. Part security available. 9 RBL Bank 65 10 54 119 119 They were offered to pay by the borrower as settled with the large lender, but they refused. 10 Union Bank 84 12 71 164 164 Security available Total 4808 3803 998 5311 4262

998 करोड़ की बाकी रकम से 5311 करोड़ के दावे तक

डॉ. चंद्रा के मुताबिक करीब 4,808 करोड़ रुपये उधार दिए गए थे, जिसमें से उधार लेने वालों ने करीब 3,803 करोड़ रुपये वापस कर दिए. इसके बाद करीब 998 करोड़ रुपये बाकी रहते हैं. हालांकि, व्यक्तिगत गारंटर के खिलाफ दावे करीब 5,311 करोड़ रुपये के थे. समझौते और भुगतान के बाद करीब 4,262 करोड़ रुपये के दावे बाकी बताए गए हैं. डॉ. चंद्रा का कहना है कि उन्होंने सभी उधार लेने वालों से बात की है और उन्होंने भरोसा दिया है कि कर्जदाताओं के साथ खातों का मिलान करने के बाद बाकी रकम का भुगतान किया जाएगा. कुछ मामलों में कर्जदाताओं के पास संपत्ति या सुरक्षा भी मौजूद थी, जिसे लेकर अलग-अलग मामले चल रहे हैं.

दूसरे कर्ज भी खत्म करने की बात

डॉ. चंद्रा की ओर से कहा गया कि विदेशी फंड, घरेलू फंड, NBFC और कंपनियों से लिया गया पैसा भी इस पूरे मामले का हिस्सा है. इनमें से ज्यादातर मामलों का भुगतान उधार लेने वालों की ओर से किया जा चुका है या उन्हें खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है. कुछ मामलों में कर्जदाताओं के पास पर्याप्त संपत्ति मौजूद है और कुछ रकम आगे चुकाई जानी है. डॉ. चंद्रा ने उम्मीद जताई है कि कर्जदाता भी उधार लेने वालों के साथ बैठकर खातों का मिलान करेंगे और जो रकम वास्तव में बाकी है, उसका भुगतान लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर #PaiseVapasKaro के तहत सवाल उठाने वाले लोगों को भी इन आंकड़ों के बाद पूरे मामले की स्थिति समझ में आएगी.