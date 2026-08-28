मेरी छवि खराब करने की हो रही कोशिश... Essel ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने बताया 22000 करोड़ रुपये के लोन सेटलमेंट का पूरा सच

एस्सेल ग्रुप की ओर जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, डॉ. चंद्रा पर लेनदारों का 3992 करोड़ रुपये के पर्सनल गारंटी का क्लेम है. इसमें 620 करोड़ रुपये का क्लेम सेटल हो चुका है.

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डॉ. सुभाष चंद्रा की तरफ से अपनी नेटवर्थ को लेकर किये जा रहे क्लेम का भी खंडन किया गया.(Zee Media)

एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ.सुभाष चंद्रा ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में लोन सेटलमेंट के मामले को लेकर फिर से अपना पक्ष रखा है. डॉ. चंद्रा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और CMD मुकेश अंबानी के नेटवर्क पर Zee को लेकर गलत अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन ने एक बार फिर से साफ किया कि उन्होंने एक भी रुपये का कर्ज नहीं लिया है. वो सिर्फ पर्सनल गारंटर बने थे. अपने बयान में डॉ. चंद्रा ने 22000 करोड़ रुपये के लोन सेटलमेंट का पूरा सच भी बताया है. उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी एक खुली किताब है. लोन सेटलमेंट मामले को लेकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है.

डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा कि हमने अपनी संपत्ति बेचकर देनदारी चुकायी है. कुछ लोग मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, “मुकेश अंबानी ने Zee को हथियाने की कोशिश की है. Network 18 CNBC ने 22,000 करोड़ रुपये के लोन को लेकर झूठी बात फैलाई. इसे लेकर मैंने मुकेश अंबानी को फोन भी किया. वापस कॉल नहीं आने पर चिट्ठी भी लिखी.”

मेरी इमेज खराब करने की कोशिश

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन ने कहा, “कुछ लोग मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धन के बल पर सच्चाई को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता.” डॉ. चंद्रा ने लोगों से सोशल मीडिया पर चल रही बातों पर भरोसा करने से पहले उन्हें वेरिफाई करने की अपील की. डॉ. चंद्रा ने कहा, “NCLT मामले में पूरी सच्चाई सामने नहीं रखी गई है. यह मामला पर्सनल गारंटी से जुड़ा हुआ है. मैंने कुछ लेंडर्स को व्यक्तिगत गारंटी दी थी. मैंने कुछ लेंडर्स के पैसे चुका भी दिए.इसके बावजूद मेरे खिलाफ NCLT में क्लेम दाखिल किया गया.”

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22 हजार करोड़ नहीं, 3992 करोड़ का क्लेम

डॉ. चंद्रा ने NCLT मामले में सामने आ रहे 22000 करोड़ रुपये के आंकड़े पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि वास्तविक क्लेम करीब 3,992 करोड़ रुपये का है. उन्होंने यह भी कहा कि 3,992 करोड़ रुपये के क्लेम की स्थिति भी स्पष्ट की जानी चाहिए. डॉ. चंद्रा ने बताया कि करीब 620 करोड़ रुपये का क्लेम सेटल किया जा चुका है, जबकि लेंडर्स को 1,063 करोड़ रुपये के पेमेंट का ऑफर दिया गया है. उन्होंने कहा कि वह हर उस व्यक्ति और संस्था का पैसा चुकाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, जिसका पैसा देना है.

कर्ज चुकाने के लिए ZEEL तक बेचने को तैयार था

डॉ. चंद्रा ने कहा कि उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए हर संभव कदम उठाया. यहां तक कि ZEEL को लगभग बेचने की स्थिति तक पहुंच गए थे. उन्होंने दावा किया कि कर्ज चुकाने के लिए अपना घर तक गिरवी रखा. डॉ. चंद्रा ने मुकेश अंबानी से कहा, “मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है. आप देश में नंबर-1 है, मुझे खुशी होगी आप दुनिया में नंबर-1 हो.” उन्होंने कहा, “आप अपने लोगों को रोकिए. मैंने आपके पिता धीरू भाई अंबानी से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आपने उनसे कुछ नहीं सीखा.”

43000 करोड़ का लोन चुकाया

डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने बयान में बताया कि मीडिया की तरफ से छापी जा रही खबरों में 22000 करोड़ के जिस आंकड़े को उनके खिलाफ फैसला बताकर पेश किया जा रहा है, वह असल में 2022 में प्रोसेस शुरू होने के समय फाइल किये गए क्लेम का पुराना रिकॉर्ड है. अब हालात एकदम अलग हैं. प्रेस रिलीज के अनुसार रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने जब प्लान को वोटिंग के लिए रखा, तो 80.814% लेनदारों ने री-पेमेंट को लेकर सहमति जताई. बाकी लेनदारों ने आपत्ति जताई तो मामला आगे बढ़ा.

नेटवर्थ पर गलत जानकारी फैलाई

डॉ. सुभाष चंद्रा की तरफ से अपनी नेटवर्थ को लेकर किये जा रहे क्लेम को भी खारिज किया है. उन्होंने बताया कि एक लेनदार ने दावा किया कि साल 2017 में मेरी नेटवर्थ 45,888 करोड़ रुपये थी. यह साल 2024 में घटकर 31.79 करोड़ रुपये रह गई. हकीकत यह है कि साल 2016 में संसद सदस्य के रूप में डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपनी कुल संपत्ति 39.08 करोड़ रुपये घोषित की थी.

2000 करोड़ के मामले को 22 हजार करोड़ का बताया

डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया कि उन पर लेनदारों के महज 3,992 करोड़ रुपये की पर्सनल गारंटी का क्लेम है. इसमें से 620 करोड़ का क्लेम सेटल भी हो चुका है. इसके अलावा लेनदारों को 1,063 करोड़ रुपये के सेटलमेंट का ऑफर दिया जा चुका है. इस तरह ये मामला करीब 2,000 करोड़ का है, जिसे मीडिया में 22,000 करोड़ का बताया जा रहा है. 24 जनवरी 2019 तक कंपनियों पर करीब 45 हजार करोड़ का बकाया था. पर्सनल गारंटी के सामने अब तक 43 हजार करोड़ का भुगतान हो चुका है. बाकी के 2000 करोड़ के लिए भी प्रोसेस जारी है.

डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा, “हमने जिसका भी पैसा लिया है, उसका एक-एक बकाया चुकाना सीखा है. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं असल मुद्दे से भाग नहीं रहा हूं और हर एक व्यक्ति का पैसा लौटाने की पूरी कोशिश करूंगा. मैंने अपनी कई संपत्ति बेचकर बकाया चुकाया है. कुछ संपत्तियों को औने-पौने दाम पर भी बेचना पड़ा.”

विजय माल्या का भी किया जिक्र

डॉ. सुभाष चंद्रा ने विजय माल्या का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, “जो लोग NCLT के फैसले में झूठ की मिलावट कर भ्रम फैला रहे हैं, उनके लिए भगोड़ा विजय माल्या आज नायक बन गया है. वे भूल गए हैं कि भगोड़ा विजय माल्या भारतीय बैंकों को सैकड़ों करोड़ रुपये का चूना लगाकर कानून से बचने के लिए फरार हो गया था.”

‘मेरी छवि खराब करना इतना आसान नहीं’

डॉ. चंद्रा ने कहा, “मेरी जिंदगी एक खुली किताब है. मैं उन लोगों में से हूं,जिन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, पूरा पैसा चुकाने का भरोसा दिया. मैंने सिर्फ वादा नहीं किया, बल्कि उसे पूरा करने की कोशिश भी की.”

डॉ. चंद्रा ने अपने भविष्य के प्लान का भी संकेत दिया. उन्होंने कहा कि वह नए काम करने के लिए जाने जाते हैं. आगे भी नए काम करेंगे.उनका कहना है कि वह मौजूदा मुश्किल दौर से निकलकर फिर से खड़े होंगे.