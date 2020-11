EX Gratia Scheme Of Govt Of India: क्रेडिट कार्ड धारकों को इन दिनों खुशखबरी मिल रही है. उनको कार्ड जारी करने वाले बैंक या संस्थान से इन दिनों मैसेज मिल रहा है कि सरकार के EX Gratia Scheme के उनके खाते में पैसे जमा करा दिए गए हैं. कई यूजर्स को लगता है कि बैंक ने कोई गलती की ही और उसने गलती से पैसे उनके खाते में जमा करा दिए हैं. Also Read - Loan Moratorium Case: ब्याज पर ब्याज लिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 नवंबर तक टली

ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि क्योंकि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर भुगतान किया है. कुछ ग्राहक जिन्होंने मोरैटेरियम पीरियड (Moratorium Period) के दौरान कार्ड सरेंडर किया है, उन्हें भी ये मैसेज मिल रहे हैं. दरअसल, सरकार की योजना के मुताबिक बैंक आपके क्रेडिड कार्ड पर 29 फरवरी की तारीख के वक्त जो बकाया था उस पर इस EX Gratia Scheme के तहत पैसे दे रही है. Also Read - Loan Moratorium: ग्राहकों को खाते में जमा हो गई ब्याज पर ब्याज की रकम, ऐसे करें चेक

अगर आपने 29 फरवरी 2020 से पहले अपने क्रेडिट कार्ड से खरीरदारी की थी और उसका भुगतान 29 फरवरी के बाद किया था तो आपको इस स्कीम के तहत पैसे मिलेंगे. Also Read - Loan Moratorium: बैंकों ने कर्जधारकों के खातों में लौटाना शुरू की 'ब्याज पर ब्याज' की राशि

क्या है EX Gratia Scheme Of Govt Of India

दरअसल, देश मे कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सरकार ने कर्ज लेने वाले ग्राहकों को 6 ईएमआई के भुगतान को स्थगित करने की छूट दी थी. ताकि लोन ग्राहकों पर आर्थिक बोझ न पड़े. लेकिन बैंकों ने बाद में इन स्थगित ईएमआई के ब्याज के वाले हिस्से पर दोबारा ब्याज जोड़ दिया. यानी चक्रवृद्धि ब्याज. इस कारण यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने इस मामले के समाधान की बात कही और कहा कि वह ब्याज पर ब्याज की राशि का भुगतान करेगी.

इसके साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान नियमित ईएमआई का भुगतान करने वाले ग्राहकों को फायदा मिलना चाहिए. इसी के लिए उसने EX Gratia Scheme Of Govt Of India स्कीम लाई. इसके तहत नियमित रूप से ईएमआई का भुगतान करने वालों को कैशबैक दिया गया.

क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक का मामला

क्रेडिट कार्ड का बयाका भी एक तरह का लोन होता है. इसलिए इसके बकाये पर भी सरकार के EX Gratia Scheme का फायदा मिलता है. अगर आपने बकाये का नियमित भुगतान किया है तो आपको कैश बैक मिलेगा और अगर आपने बकाये का भुगतान नहीं किया है तो लॉकडाउन के दौरान आपको ब्याज पर लगने वाले ब्याज से छूट मिलेगी.