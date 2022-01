Air India | Tata Group: केंद्र सरकार 27 जनवरी को एयर इंडिया (Air India) को टाटा समूह (Tata Group) को सौंपने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है. बिक्री की पुष्टि होने के महीनों बाद ट्रांसफर के बाद विनिवेश की प्रक्रिया (Disinvestment Process) का अंत होगा. 20 जनवरी तक एयर इंडिया (Air India) की क्लोजिंग बैलेंस शीट (Closing Balance Sheet) पहले ही टाटा समूह (Tata Group) को समीक्षा के लिए सौंप दी गई है और कल यानी बुधवार तक अगर कोई भी बदलाव किया जाना है, तो हो सकता है. इस प्रक्रिया के बाद, गणतंत्र दिवस (Republic Day) के ठीक बाद एयरलाइन के ट्रांसफर का काम पूरा हो जाएगा.Also Read - Air India Divestment Likely To Be Concluded By January 27

बता दें, एयर इंडिया का 100 प्रतिशत टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाएगा, जो टाटा संस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है.

टाटा समूह को ट्रांसफर के बाद क्या होगा?

सरकार से टाटा समूह में एयर इंडिया के ट्रांसफर से कम से कम पहले कुछ महीनों के लिए परिचालन पर भारी असर पड़ने की संभावना नहीं है. हालांकि, कुछ मामूली बदलाव हो सकते हैं, कुछ महीनों के लिए कोई बड़ा शेकअप होने की संभावना नहीं है. इसमें कर्मचारियों या उड़ान संचालन में परिवर्तन शामिल हैं. ग्राहकों के भी प्रभावित होने की संभावना नहीं है क्योंकि ट्रांजिशन के बाद उड़ान संचालन में कोई बदलाव नहीं आएगा. उड़ान भरने वालों को केवल वही बदलाव देखने को मिलेंगे जो विमान के अंदर और बाहर ब्रांडिंग से संबंधित होंगे.

हालांकि, लंबे समय में, टाटा द्वारा एयरलाइन को संचालित करने का निर्णय लेने के तरीके में कुछ बदलाव को इनकार नहीं किया जा सकता है. पहले की रिपोर्टों ने सुझाव दिया था कि टाटा समूह अपने सभी एयरलाइन व्यवसायों को एक इकाई के तहत विलय करना चाहता है.

सौदे के हिस्से के तौर पर टाटा समूह को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का पूर्ण स्वामित्व सौंप दिया जाएगा; उसके पास पहले से ही एयरएशिया और विस्तारा में बड़ी हिस्सेदारी है.

ऐसी संभावना है कि समूह अपने सभी एयरलाइन व्यवसायों का विलय करने पर विचार कर सकता है, जिससे यह अतिरिक्त व्यय और आम तौर पर अधिक राजस्व को समाप्त करने की अनुमति देता है. हैंडओवर के बाद एयरलाइन के नए प्रबंधन से इस पर और स्पष्टता की उम्मीद की जा सकती है.

एयर इंडिया की बिक्री से होगा सुधार

टाटा को एयर इंडिया की बिक्री की पुष्टि को शीर्ष राजनेताओं और विशेषज्ञों ने एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया. कई विशेषज्ञों का मानना ​​है कि घाटे में चल रही एयरलाइन के लिए बिक्री से सुधार का रास्ता खुलेगा.

टाटा समूह ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद 8 अक्टूबर, 2021 को सरकार से 18,000 करोड़ रुपये में एयर इंडिया को पुनः प्राप्त किया. उसके बाद, 11 अक्टूबर को टाटा समूह को एक आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था, जिसमें एयरलाइन में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की सरकार की इच्छा की पुष्टि की गई थी.

सरकार ने 25 अक्टूबर को सौदे के लिए शेयर खरीद समझौते (एसपीए) पर हस्ताक्षर किए. हालांकि, इस प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ देरी हो रही थी, वरिष्ठ अधिकारियों ने अब पुष्टि की है कि एयरलाइन को इस सप्ताह के अंत तक टाटा समूह को सौंप दिया जाएगा.