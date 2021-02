Explainer| Petrol price hike: भारत में पेट्रोल और डीजल (Petrol-diesel prices) की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (Oil marketing companies) हर रोज तेल के भावों में संशोधन करती जा रही हैं. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा संशोधित किए गए दाम रिटेलर्स द्वारा सुबह 6 बजे अपडेट कर दिए जाते हैं. पिछले 8 दिनों से लगातार भावों में संशोधन किया जा रहा है. दिल्ली में पेट्रोल (Petrol prices in Delhi) 89.29 रुपये प्रति लीटर और डीजल 79.70 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. यहां पर तेल के दाम अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं. Also Read - Petrol Price in Delhi: देश के सभी शहरों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए- अपने शहर में तेल के नए रेट

इसी तरह मुंबई में भी पेट्रोल-डीजल (Oil Rates in Mumbai) के दाम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं. देश की आर्थिक राजधानी में पेट्रोल के दाम करीब 96 रुपये प्रति लीटर पहुंच रहे हैं, जो किसी भी मेट्रो शहर का सबसे ऊंचा रेट है. नए साल की शुरुआत से अभी तक 20 किस्तों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं.

कोलकाता में आज पेट्रोल-डीजल के रेट (Oil rates in Kolkata) 90.54 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 83.29 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. चेन्नई में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़कर क्रमशः 91.45 रुपये प्रति लीटर और 84.77 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं.

इस पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कहना है कि तेल के दामों को कम करने में केवल सरकार ही मदद कर सकती है, क्योंकि इसमें तेल की बेस प्राइस के अतिरिक्त तमाम टैक्सेज शामिल किए जाते हैं जिसके बाद ही तेल के दाम इस स्तर पर पहुंचते हैं. इसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों के तमाम तरह के टैक्सेज शामिल होते हैं जिसकी वजह से तेल की कीमतें इतनी ज्यादा हो जाती हैं. यहां पर जानिए- तेल के दाम बढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं?

केंद्र सरकार ने 2019 की शुरुआत में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (Excise duty) 19.98 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 32.98 रुपये प्रति लीटर कर दिया, वहीं आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने से सरकारी राजस्व को बढ़ाने के लिए डीजल पर उत्पाद शुल्क 15.83 रुपये से बढ़ाकर 31.83 रुपये प्रति लीटर कर दिया.

कई राज्य सरकारों ने भी राजस्व बढ़ाने के लिए मूल्यवर्धित करों में बढ़ोतरी की, जो माल और लोगों की आवाजाही में कमी के कारण कोविड -19 संबंधित प्रतिबंधों के कारण कम आर्थिक गतिविधि से प्रभावित थे. फिलहाल, केंद्र और राज्य की लेवी पेट्रोल की खुदरा कीमत का लगभग 62 फीसदी और राष्ट्रीय राजधानी में डीजल के खुदरा मूल्य का लगभग 57 फीसदी है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर घेरलू बाजार में बढ़ते हैं तेल के रेट

भारत अपनी घरेलू जरूरतों का 84 फीसदी हिस्सा कच्चे तेल के आयात के जरिए पूरा करता है. इसलिए, ब्रेंट क्रूड की कीमतों का घरेलू ईंधन की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं. लेकिन जैसे ही भारत लॉकडाउन में गया, भारत के OMCs ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 महीने के लिए संशोधन करना बंद कर दिया.

ट्रैवल कर्ब और लॉकडाउन के कारण अप्रैल 2019 की शुरुआत में ब्रेंट क्रूड की कीमत 66 प्रति बैरल से गिरकर 19 डॉलर हो गई थी. यह अब ये फिर से 60 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई हैं. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद को बताया कि तेल आपूर्तिकर्ताओं कार्टेल ओपेक ने कहा है कि यह आपूर्ति-मांग को पुनः संतुलित करने में जुटा है.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क 32.98 रुपये प्रति लीटर है और राज्य सरकार का बिक्री कर और वैट 19.95 रुपये है. इसी तरह से डीजल के लिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 31.83 रुपये और वैट 10.99 रुपये है. केंद्र और राज्य की लेवी पेट्रोल की खुदरा कीमत का लगभग 62 फीसदी और राष्ट्रीय राजधानी में डीजल के खुदरा मूल्य का लगभग 57 फीसदी है.

मध्य मार्च 2020 के बाद से पेट्रोल के दामों में 17.11 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. इसी तरह से डीजल के रेट 14.54 रुपये बढ़ाए गए हैं.

रुपया-डॉलर विनिमय दर

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की खरीद करने पर रुपये-डॉलर की विनिमय दर का भी बड़ा असर होता है. भारतीय तेल कंपनियां डॉलर में तेल खरीदती हैं लेकिन उनका खर्च रुपये में होता है. इसलिए, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में गिरावट से कंपनियों को लाभ होता है, तभी रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होता है.