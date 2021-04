Fact Check: OYO होटल्स को लेकर आज एक बड़ी खबर आई थी कि खुद दिवालिया घोषित करने के लिए ओयो की तरफ से एक याचिका दायर की गई है. यह खबर मंगलवार यानी 6 अप्रैल को आई थी. कई वेबसाइटों में यह कहा गया कि OYO ने IBC 2016 के तहत दिवालियापन के लिए याचिका दायर किया है. NCLAT ने OYO होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया की शुरुआत का आदेश दिया है. Also Read - Fact Check: फ्री गिफ्ट के तौर पर Huawei Mate 40 pro 5G जीतने का मौका दे रहा है Amazon

लेकिन, OYO के संस्थापक और सीईओ रितेश अग्रवाल ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिसमें यह बताया गया था कि OYO ने दिवालिया घोषित करने के लिए याचिका दायर की है. उन्होंने इस खबर को फर्जी करार दिया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि एक पीडीएफ और बड़ा संदेश है जो दावा करता है कि OYO ने दिवालियापन के लिए याचिका दायर किया है. यह बिल्कुल असत्य और गलत है. एक दावेदार OCL की सहायक कंपनी से 16 लाख रुपये (USD 22k) मांग रहा है.

There is a PDF and text message circulating that claims OYO has filed for bankruptcy. This is absolutely untrue and inaccurate. A claimant is seeking INR 16Lakhs (USD 22k) from OYO's subsidiary leading to a petition at NCLT. 1/3

— Ritesh Agarwal (@riteshagar) April 7, 2021