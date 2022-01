Dearness Allowance | Fact- Check: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और पेंशनर्स को महंगाई राहत के भुगतान को स्थगित करने के सरकार के फैसले के संबंध में सोशल मीडिया पर एक पत्र प्रसारित हो रहा है. भुगतान की देय तिथि 1 जनवरी, 2022 थी. हालांकि, पीआईबी ने इस संदेह को स्पष्ट किया है. ताजा ट्वीट में कहा गया है कि “@FinMinIndia द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. बता दें, यह फर्जी आदेश वित्तमंत्रालय की तरफ से सर्कुलेट किया जा रहा था.Also Read - 7th Pay Commission Latest Update: 2022 में इतनी बढ़ सकती है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, जानिए- डिटेल्स

पीआईबी ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करते हुए यह स्पष्ट किया कि यह आदेश फर्जी है. ट्वीट में आगे कहा गया है, “वित्त मंत्रालय के नाम से जारी एक #फर्जी आदेश, जिसमें दावा किया गया है कि ‘केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को स्थगित रखा जाएगा’ प्रचलन में है.” Also Read - 7th Pay Commission: कर्मचारियों को मिला नए साल का तोहफा, DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी, बकाये पर भी आया फैसला

A #Fake order issued in the name of the Ministry of Finance claiming that the ‘Dearness Allowance & Dearness Relief payable to Central Govt employees and pensioners will be kept in abeyance’ is in circulation.#PIBFactCheck

▶️No such order has been issued by the @FinMinIndia. pic.twitter.com/DnZ4IY91FF

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 3, 2022