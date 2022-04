Fake, viral news fact check: पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि अगर आपके पास खाली जगह है, जमीन है, प्लॉट है, कहीं मकान है, छत पर टावर लग रहा है तो आप उस पर मोबाइल टावर लगवाकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं. दुकान या ऑफिस में भी मोबाइल टावर लगवाए जा सकते हैं, जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं. छत पर टावर लगाना, लेकिन मोबाइल टावर लगाने के लिए भी कुछ आवश्यकता होती है, जैसे उपभोक्ताओं को वास्तव में उस स्थान पर मोबाइल टावर की जरूरत होती है जहां आप मोबाइल टावर लगाना चाहते हैं. इस खबर में यह बताया जा रहा है कि इसके लिए आपको 730 रुपये के रजिस्ट्रेशन चार्ज देने होंगे. जिसके बाद मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.Also Read - Indian Oil ने जारी की चेतावनी! बाइक या कार की टंकी न करें फुल, विस्फोट का बन सकता है कारण; जानें Viral मैसेज की हकीकत

जिस कंपनी ने आपको स्पेस दिया है, वह मोबाइल टावर पूरी तरह से वेरिफाई करती है. कंपनी जमीन के मालिक के साथ एक समझौता करती है और बदले में कंपनी जमीन के मालिक को पैसा देती है. भारत सरकार के प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इसकी सच्चाई बताई है कि इस तरह की कोई योजना या फिर अप्रूवल लैटर सरकार द्वारा जारी नहीं किए जा रहे हैं.

It is claimed in an approval letter that Govt of India is installing mobile towers under @_DigitalIndia Wi-Fi network. The letter is also asking a payment of Rs 730 on the pretext of registration fee#PIBFactCheck

▶️This is claim #FAKE

▶️GOI has not issued this approval letter pic.twitter.com/CCLAMxDopZ

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 9, 2022