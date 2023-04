अजमेर- दिल्ली वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का कितना लगता है किराया, जानें- डेस्टिनेशन से पहले कहां है स्टॉपेज?

Ajmer Vande Bharat Express Train Fare: भारतीय रेलवे की चौदहवीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है. इस ट्रेन को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की. यह दिल्ली को राजस्थान के अजमेर से जोड़ती है.

यह ट्रेन 5.15 घंटे में 428 किलोमीटर की दूरी तय करेगी जो इस रूट पर चलने वाली अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों से कम समय लेगी. यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी और बुधवार को नहीं चलेगी. दिल्ली-अजमेर वंदे भारत अजमेर में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले गुड़गांव, अलवर, जयपुर में रुकेगी.

दिल्ली कैंट से अजमेर स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर- 20978) का किराया 1250 रुपये तय किया गया है, जिसमें खानपान शुल्क के रूप में 308 रुपये शामिल हैं. यह वैकल्पिक है और दोनों स्टेशनों के बीच एक्जीक्यूटिव क्लास में 2270 रुपये और खानपान के रूप में 369 रुपये शुल्क शामिल हैं. इस बीच, ट्रेन संख्या- 20977 वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया चेयर कार में 1085 रुपये तय किया गया है और इसमें खानपान शुल्क के रूप में 142 रुपये और कार्यकारी कैस में 2075 रुपये शामिल होंगे, जिसमें खानपान शुल्क के रूप में 175 रुपये भी शामिल होंगे.

इस बीच, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अजमेर स्टेशन तक चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस सप्ताह के पूरे दिन चलती है. ट्रेन में गतिशील किराया प्रणाली है और दूरी तय करने में लगभग 6.15 घंटे लगते हैं.