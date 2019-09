नयी दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुस्ती बढ़ने की चर्चा के बीच बृहस्पतिवार को कहा कि स्थिति सुधर रही है. चीजें आगे बढ़ रही हैं. त्योहारी मौसम में खपत बढ़ने के साथ दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर लौटने की उम्मीद है.

FM:Message I get from this meeting today is that consumption is happening.Demand will get back&motivate our economy to move at a faster rate.The coming half yr, things will have to lookup&pep up every other sector,even if there are 1 or 2 sectors in which there may be some stress pic.twitter.com/lF7hf1btfW

