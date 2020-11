COVID-19 Stimulus Package: कोरोना वायरस से देश में उद्योगों को उबारने और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए केंद्र सरकार दूसरा राहत पैकेज ला सकती है. वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने इसके संकेत दिए हैं. उन्होंने एएनआई से बात करते हुए बताया कि सरकार दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर काम कर रही है. Also Read - काम की बात: कोरोनावायरस के खिलाफ चाहिए दोगुनी सुरक्षा, बस रोज करें ये एक काम

वित्त सचिव ने बताया कि सरकार लगातार जमीनी स्तर तक स्थिति की निगरानी कर रही है. साथ ही अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र या आबादी के हिस्से को किस समय पर मदद मुहैया कराई जाए. इस पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हम उद्योग निकायों, व्यापार संघों, विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव समय-समय पर लेते रहते हैं.

We gave several stimulus packages after March, in a series. FM made announcements in different months. In every announcement, deserving sections of economy and deserving sections of society were covered. This is a continuous process: Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey to ANI pic.twitter.com/eYwBr5PUqp

— ANI (@ANI) November 2, 2020