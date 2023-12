Hindi Business Hindi

Financial Changes From December 2023 From Ipo To Aadhaar These Big Changes Will Happen In December

Financial Changes From December 2023: IPO से लेकर Aadhaar तक, दिसंबर में होंगे ये बड़े बदलाव

Financial Changes From December 2023: दिसंबर माह से कई फाइनेंशियल नियमों में बदलाव लागू हो जाएंगे. साथ ही कइयों की अंतिम तारीख भी इसी माह में है.

From IPO to Aadhaar, these big changes will happen in December.

Financial Changes From December 2023: दिसंबर एक ऐसा महीना है, जब नए साल में एक कदम के रूप में किसी के फाइनेंस का रीव्यू करने के लिए अच्छा समय है. दिसंबर 2023 में कईतरह के बदलाव होंगे, जिनमें IPO के लिए एक नई टाइम लाइन, HDFC बैंक के रेगलिया क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस में बदलाव और आधार के फ्री अपडेशन की समय सीमा शामिल है. हालांकि, कुछ ऐसे बदलाव हैं जो उसी महीने में आपके धन पर प्रभाव डाल सकते हैं और हमने इसे आपके लिए डिकोड कर लिया है.

दिसंबर 2023 में होने वाले मुख्य बदलाव जो आपको जानना चाहिए…

IPO के लिए नई समयसीमा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने IPO की लिस्टिंग की समय सीमा मौजूदा T+6 दिन से घटाकर T+3 दिन कर दी है. 1 दिसंबर के बाद आने वाले सभी इश्यू के लिए नई समयसीमा अनिवार्य हो जाएगी.

नए सिम कार्ड के नियम

सरकार द्वारा पेश किए गए नए सिम कार्ड (SIM Card) नियम कई बदलाव लाएंगे, जिनमें थोक सिम कार्ड की बिक्री पर प्रतिबंध, टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा PoS फ्रेंचाइजी, एजेंटों और डिस्ट्रीब्यूटर्स का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और सिम डीलरों का पुलिस वेरीफिकेशन शामिल है. नए नियम अंततः 1 दिसंबर को लागू होंगे.

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख

केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनर्स को पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा. अगर आपने नवंबर के अंत तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है.

HDFC बैंक के रेगलिया क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस में बदलाव

HDFC बैंक ने अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है. 1 दिसंबर, 2023 से, रेगलिया क्रेडिट कार्ड के लिए लाउंज एक्सेस प्रोग्राम कार्डधारक के खर्च पर आधारित होगा. जो कार्डधारक एक कैलेंडर तिमाही में 1 लाख या अधिक खर्च करते हैं, वे तिमाही मील के पत्थर के लाभ के हिस्से के रूप में दो मानार्थ लाउंज एक्सेस वाउचर का लाभ उठा सकते हैं.

आधार के मुफ्त अपडेशन की समय सीमा

इस साल की शुरुआत में, UIDAI ने नागरिकों को अपने आधार कार्ड पर डीटेल्स फ्री में ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दी थी. इसके बाद सरकार ने इस समय सीमा को दो बार बढ़ाया. यह समय सीमा 14 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी.

डीमैट अकाउंट होल्डर, MF नॉमिनेशन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 26 सितंबर को मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए नामांकन का विकल्प प्रदान करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दी है. इसके अलावा, SEBI ने भौतिक के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है. सुरक्षा धारकों को पैन, नामांकन, कांटैक्ट डीटेल्स, बैंक अकाउंट डीटेल्स और उनके संबंधित फोलियो नंबरों के लिए नमूना सिग्नेचर जमा करने के लिए.

इनएक्टिव UPI ID

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 7 नवंबर के एक सर्कुलर में पेमेंट ऐप्स और बैंकों से उन UPI ID और नंबरों को Inactive करने को कहा है जो एक साल से अधिक समय से Active नहीं हैं. हर बैंक और थर्ड पार्टी ऐप को 31 दिसंबर तक इनका पालन करना होगा.

बैंक लॉकर कांट्रैक्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, सुरक्षित जमा लॉकर के नए नियमों के तहत कस्टमर्स को अपने बैंकों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी. कस्टमर्स को लॉकर का उपयोग करने की अनुमति केवल तब तक है जब तक वे किराया चुकाते हैं. समझौते की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है.

अपना संशोधित या विलंबित रिटर्न दाखिल करें

यदि आपने अभी तक संशोधित रिटर्न या विलंबित रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 31 दिसंबर, 2023 अंतिम दिन है.