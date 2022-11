Five Star Business Finance IPO : फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस का आईपीओ आज खुला, जानें- जीएमपी और अन्य डिटेल्स

Five Star Business Finance IPO : फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज खुल गया है. यह 11 नवंबर तक खुला रहेगा. केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को पब्लिक इश्यू का आधिकारिक रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है.

Five Star Business Finance IPO : Five Star Business Finance Ltd का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आज प्राइमरी मार्केट में दस्तक दे दिया है. 1,960.01 करोड़ रुपये का सार्वजनिक निर्गम आज खुलने जा रहा है और यह 11 नवंबर 2022 तक बोली के लिए खुला रहेगा. NBFC ने इसका प्राइस बैंड 450 से 474 रुपये तय किया है और यह बिक्री के लिए 100 प्रतिशत (OFS) प्रकृति में पेशकश करता है. बुक बिल्ड इश्यू ने ग्रे मार्केट में भी अपनी शुरुआत की है. बाजार के जानकारों के मुताबिक फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड के शेयर 12 रुपये के प्रीमियम पर उपलब्ध हैं.

फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ जीएमपी

बाजार पर्यवेक्षकों के अनुसार, फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) आज 12 रुपये है, जो इसके मंगलवार के जीएमपी 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर से 2 रुपये ज्यादा है.

फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ प्राइस बैंड

एनबीएफसी ने सार्वजनिक पेशकश का मूल्य बैंड 450 से 474 प्रति इक्विटी शेयर तय किया है.

फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ सब्सक्रिप्शन की तारीख

यह इश्यू आज से खुला है और यह बोली लगाने वालों के लिए 11 नवंबर 2022 तक खुला रहेगा.

फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ आकार

एनबीएफसी का लक्ष्य अपने सार्वजनिक प्रस्ताव से 1,960.01 करोड़ रुपये जुटाना है.

फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ लॉट साइज

एक बोलीदाता लॉट में आवेदन कर सकेगा और एक लॉट में 32 फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस शेयर शामिल होंगे.

फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ आवंटन तिथि

शेयर आवंटन की संभावित तिथि 16 नवंबर 2022 है.

फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ रजिस्ट्रार

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को पब्लिक इश्यू का आधिकारिक रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है.

फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ लिस्टिंग

सार्वजनिक निर्गम बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है.

फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ लिस्टिंग की तारीख

फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस के शेयर 21 नवंबर 2022 को सूचीबद्ध होने की संभावना है.