फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज़ सेल आज रात 12 बजे से शुरू हो रही है. हर बार की तरह इस बार भी ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कुछ बेहद ही आकर्षक ऑफर के साथ ग्राहकों को स्मार्टफोन बेहद कम दामों में खरीदने का मौका दे रही है. फ्लिपकार्ट पर यह सेल 23 जून से 27 जून तक एक्टिव रहेगी. इस दौरान यूजर्स कम प्राइस पर चुनिंदा स्मार्टफोन, एसेसरीज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद सकते हैं. बता दें कि फ्लिपकार्ट प्लस मेम्बर्स के लिए आज शाम 8 बजे से ही सेल शुरू हो जाएगी.

इसके अलावा, फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल के दौरान, यूजर्स एक्स्ट्रा बैंक डिस्काउंट का लाभ भी उठा सकते हैं. जी हां, दरअसल एचडीएफसी बैंक के ग्राहक एचडीएफसी बैंक कार्ड या ईएमआई ट्रांजेक्शन का उपयोग करने पर 10 परसेंट का इंस्टैंट डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं.

इन स्मार्टफोन्स पर मिल रही है आकर्षक छूट

Samsung Galaxy A80

सैमसंग गैलेक्सी A80 41,999 रुपये के बजाय 21,999 रुपये की शुरुआती कीमत में उपलब्ध होगा. यह मोबाइल फोन यूनीक रोटेटिंग कैमरा सेटअप के साथ आता है जो फोन के रियर कैमरों को फ्रंट-फेसिंग कैमरों के रूप में भी उपयोग करने की अनुमति देता है. फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर पर ऑपरेट करता है और इसमें 48MP + 8MP + ToF 3D- डीप रोटेटिंग कैमरा हैं.

Oppo A9 2020- 12,990 रुपये में

सेल के दौरान, ओप्पो ए 9 (2020) 4 जीबी रैम के साथ यह फोन 15,990 रुपये के बजाय 12,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा. डिवाइस में 48MP क्वाड-रियर कैमरा सेटअप, 5000mAh की बैटरी और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है.

Vivo Z1x- 14,990 रुपये में

Realme 6 – Rs 13,990 रुपये में

Realme 6- 13,990 रुपये में

Moto G8 Power Lite- 9,999 रुपये में

Realme Narzo 10- 11,999 रुपये में उपलब्ध होगा.