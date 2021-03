Also Read - Four-Day Work Week Updates: क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ चार दिन ही करना होगा काम? सरकार ने संसद में कर दिया साफ, जानें क्या है अपडेट...

Four days work week: केंद्र सरकार (Central Government) ने हफ्ते में चार दिन काम (Four days work week) करने की योजना पर बड़ा बयान दिया है. सरकार ने अब यह साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों (Central Government Offices) के लिए चार दिवसीय कार्य सप्ताह एक सप्ताह में या 40 कार्य घंटे काम करने का सिस्टम शुरू करने की कोई योजना नहीं है. इसकी घोषणा केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) ने लोकसभा में की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए सप्ताह में चार दिन या 40 घंटे काम करने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

श्रम मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के भारत के प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य दिवस/अवकाश/कार्य समय संबंधित केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित हैं. उन्होंने यह भी बताया कि चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर, सप्ताह में पांच दिन और भारत सरकार के नागरिक प्रशासनिक कार्यालयों में प्रति दिन साढ़े आठ घंटे काम करने का प्रस्ताव पास किया गया था.

उन्होंने कहा कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि यथास्थिति बनाए रखी जा सकती है.

इससे पहले, केंद्र ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद पांच दिन का कार्य सप्ताह पेश किया था. प्राथमिक उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक आराम का समय देना था जो बेहतर कार्य-जीवन संतुलन की ओर जाता है और उनकी दक्षता में भी सुधार करता है.