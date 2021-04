Free Ayushman Bharat Card: केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि आयुषमान इंडिया को प्रधानमंत्री जन आयोरग्य योजना द्वारा लाभ पहुंचाया जाएगा. अब कोई भी व्यक्ति आयुष्मान भारत कार्ड बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कर सकता है. इसके पूर्व इसके लिए 30 रुपये चार्ज किया जा रहा था. अब इस कार्ड के जरिए आप पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं. अगर आप डुप्लीकेट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको 15 रुपये जमा करने होंगे. जो लोग कार्ड लेना चाहते हैं वे सर्विसे सेंटर पर जाकर इसे ले सकते हैं. Also Read - आयुष्मान भारत योजना: आप फ्री हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, यहां करें चेक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसे मुफ्त में देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार का मतलब क्या है? इसमें बताया गया है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ किसी भी अस्पताल में ले सकते हैं. आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है. इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम के नाम से या मोदी केयर के नाम से जाना जाता है. Also Read - गरीबी रेखा से नीचे हैं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, 'मोदी केयर' के लाभार्थियों की लिस्‍ट में है नाम

केंद्र सरकार करोड़ो परिवारों को 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान करता है. देश में बहुत से लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं. देश के लगभग दस करोड़ लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं. कैंसर जैसी बीमारी को भी इसमें शामिल किया गया है. इस योजना में पांच लाख रुपये तक का बीमा भी मुहैया कराया जाता है. अगर आप इस गोल्डेन कार्ड को लेना चाहते हैं तो आपको नजदीकी अस्पताल या ग्रामीण क्षेत्रों के सर्विस सेंटर पर जाना होगा. Also Read - west bengal chief minister mamta banerjee opt out of modicare | दीदी को मंजूर नहीं 'मोदी केयर', योजना से बाहर रहेगा पश्चिम बंगाल

अगर आप यह कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा. यहां तक कि यह कार्ड दुल्हा-दुल्हन को भी मिल सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ जिसमें दुल्हे को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा. लेकिन यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि आपका नाम उसमें दर्ज हो.

इसके लिए आपको http://mera.pmjay.gov.in/search/login पर क्लिक करके इसमें अपना मोबाइल नंबर डालें. साथ ही मोबाइल पर आए ओटीपी को प्रमाणित करें. अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपने पति का नाम चुनें और अपनी कैटेगरी चुनें. इसके बाद अपना पूरा ब्यौरा इसमें डालें. उसके बाद सर्च करें. इसके अलावा आप 14555 पर डायल भी कर सकते हैं या 180011155 पर भी डायल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.