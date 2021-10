Free Ration Without Ration Card: केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर जो मुफ्त में राशन वितरण की योजना बनाई थी. अब तक तो वह बिना राशन कार्ड के नहीं मिल रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार बिना राशन कार्ड के भी मुफ्त राशन (Free Ration) देने जा रही है. देश के कई राज्यों में अब इसी तर्ज पर मुफ्त अनाज दिए जा रहे हैं. अब इसके तहत दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में भी ‘One Nation, One Card Scheme) लागू होने के बाद दूसरे राज्य के लोगों को भी मुफ्त में राशन मिलना शुरू हो गया है.Also Read - Godown and Cold Storage in UP: पैक्स के जरिए यूपी में गोदाम व कोल्ड स्टोरेज का बिछेगा जाल

देश में नया राशन कार्ड बनाने के साथ-साथ पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का भी काम चल रहा है. लेकिन इसके लिए जरूरी है आपका आपका राशन कार्ड का आधार या बैंक खाते (Bank Accounts) से लिंक होना चाहिए. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली-एनसीआर में सस्पेंड कार्ड को भी अभी हाल में लिंक किया गया है. Also Read - Delhi Liquor Shop Closed: दिल्लीवासी हो जाएं सावधान, कल से 45 दिनों के लिए बंद हो रही प्राइवेट शराब की दुकान

वन नेशन, वन राशन कार्ड (One Nation One Card Scheme)

दिल्ली सरकार की ओर से ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत खाद्यान का वितरण अब सभी ई-पीओएस के माध्यम से लागू किया जा रहा है. अब इसके तहत लाभार्थियों को बिना कार्ड भी मुफ्त राशन मिल सकेगा. लेकिन इसके लिए आपका कार्ड आधार या बैंक से लिंक होना अनिवार्य है. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ये सुविधा दी है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी कारणवश आप राशन दुकान तक जाने में सक्षम नहीं हैं तो आपकी जगह यानी आपके कार्ड पर कोई अन्य भी दुकान पर जाकर राशन ले सकता है.