These six things to change from September: सितंबर महीने में, कई ऐसे बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका संबंध सीधे आपकी जेब से है. ज्ञात हो कि कोरोनोवायरस महामारी के कारण, लोगों को संकट से निपटने में मदद करने के लिए कई नियमों और सेवाओं को पहले ही बदला गया था. हालांकि, अब जब कोविड -19 प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है और चीजें धीरे-धीरे वापस सामान्य हो रही हैं तो ऐसे में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार कई चीजों में बदलाव करने जा रही है. आज हम आपको ऐसे ही उन 5 बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक सितंबर से लागू होंगे और इनका सीधा संबंध आपकी जेब से है. Also Read - Unlock 4.0: अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 30 सितंबर तक जारी रहेगी पाबंदी, सिर्फ 'वंदे भारत मिशन' के तहत इजाजत

1. EMI मोरोटोरियम पर छूट खत्म Also Read - Total Lockdown In WB: पश्चिम बंगाल में टोटल लॉकडाउन, वीरान पड़ी शहर की सड़कें

लोन मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त को खत्म होने वाली है. ऐसे में एक सितंबर से EMI चुकाने वाले ग्राहकों की जेब पर अब ईएमआई का बोझ फिर से बढ़ने वाला है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च में घोषित लोन ईएमआई पर मोरेटोरियम अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगी. ज्ञात हो कि आरबीआई ने शुरू में लोन ईएमआई पर तीन महीने की मोहलत (मोरेटोरियम) की घोषणा की थी. हालाँकि, बाद में इसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था. लेकिन अब बैंकों द्वारा मोरेटोरियम की सुविधा को आगे बढ़ाने की संभावना नहीं है और ग्राहकों को 1 सितंबर से अपनी ईएमआई चुकानी पड़ सकती है. Also Read - Coronavirus Update: भारत में कोरोना के आंकड़े ने तोड़ा वैश्विक रिकॉर्ड, 24 घंटे में 78 हजार से अधिक लोग संक्रमित

2. मेट्रो का संचालन

भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी की थी जिसके मुताबिक दिल्ली, नोएडा और कोच्चि में मेट्रो परिचालन चरणबद्ध तरीके से 7 सितंबर से शुरू होगा. ध्यान दें कि मेट्रो ने 22 मार्च को अपनी सेवाओं को निलंबित कर दिया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया था. तब से मेट्रो की सेवाएं निलंबित हैं.

3. एलपीजी सिलेंडर की कीमत

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगभग हर महीने बदलाव होता है. ऐसे में एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर गैस की कीमतों में 1 सितंबर से बदलाव होने की संभावना है. कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार रसोई गैस की कीमतों को कम करके कुछ राहत की घोषणा कर सकती है.

4. हवाई यात्रा और महंगी हो सकती है

कोविद -19 महामारी ने उड्डयन कारोबार को बुरी तरह प्रभावित किया और उड्डयन व्यवसाय को भारी नुकसान पहुंचाया है. दुनिया भर की अधिकांश एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को निलंबित किया हुआ है. प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद उड़ानें एक बार फिर से शुरू होने वाली हैं. ऐसे में एयरलाइनों को सितंबर से विमान किराया बढ़ाने की संभावना है.

5. ओपन-एयर थिएटर खुले

कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लगे लॉकडाउन के समय से ही सिनेमा हॉल और थिएटर्स बंद हैं. हालांकि अब 21 सितंबर 2020 से ओपन-एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति मिल गई है. इसके अलावा, व्यक्तियों और सामानों के राज्य के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के मूवमेंट के लिए कोई अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.

6. महंगा हुआ आधार में सुधार कराना

UIDAI ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी दी है कि अब एक या अधिक अपडेट करने के लिए शुल्क 100 रुपये होगा, जिसमें बायोमेट्रिक्स अपडेट भी शामिल है. अभी आधार में डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट के लिए 50 का शुल्क लेता है.