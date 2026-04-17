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Gautam Adani Becomes Asias Richest Person Surpassing Mukesh Ambani Bloomberg Billionaires Index

मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी, जानिए दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास?

गौतम अडानी की कुल संपत्ति अब बढ़कर 92.6 अरब डॉलर हो गई है. एशिया के सबसे अमीर शख्स बनने के साथ ही गौतम अडानी दुनिया के 19वें सबसे अमीर शख्स भी बने हैं.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

Bloomberg Billionaires Index: मशहूर भारतीय उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स की ताजा लिस्ट से ये जानकारी सामने आई है.

कितनी हो गई अडानी की संपत्ति?

गौतम अडानी की कुल संपत्ति अब बढ़कर 92.6 अरब डॉलर हो गई है. एशिया के सबसे अमीर शख्स बनने के साथ ही गौतम अडानी दुनिया के 19वें सबसे अमीर शख्स भी बने हैं. मुकेश अंबानी की संपत्ति 90.8 अरब डॉलर रह गई है और वह वैश्विक स्तर पर 20वें स्थान पर खिसक गए हैं.

एक दिन में बढ़ गई अरबों डॉलर संपत्ति

घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी के कारण एक ही दिन में गौतम अदाणी की संपत्ति में करीब 3.56 अरब डॉलर का इजाफा हुआ. बीते गुरुवार को अडानी ग्रुप से शेयरों में काफी तेजी देखी गई. इस तेजी ने बेंचमार्क इंडेक्स को भी पीछे छोड़ दिया. अडानी ग्रुप की कंपनियों जैसे अडानी टोटल गैस, अडानी पोर्ट्स और अडानी पॉवर के शेयरों में शुक्रवार को इंट्रा-डे ट्रेडिंग के दौरान 3 प्रतिशत तक की तेजी देखी गई है.

कौन है दुनिया का सबसे अमीर शख्स?

वैश्विक स्तर पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अब भी 656 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं. उनके बाद गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज 286 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं. दुनिया में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेजन के जेफ बेजोस हैं जिनकी कुल संपत्ति 269 अरब डॉलर है.

बता दें कि 2026 में अब तक दुनिया के टॉप 20 अमीरों में से 7 की संपत्ति में गिरावट आई है. इनमें बर्नार्ड अरनॉल्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिनकी संपत्ति 44 अरब डॉलर तक घट गई. इसके अलावा, स्टीव बॉलमर, बिल गेट्स, वॉरेन बफे और अमांसियो ओर्टेगा जैसे अरबपतियों की संपत्ति में भी गिरावट दर्ज की गई है.

अगर भारतीय अरबपतियों की बात करें तो लक्ष्मी मित्तल 36.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 62वें स्थान पर हैं. शिव नाडार 33.5 अरब डॉलर के साथ 70वें स्थान पर हैं. शापूर मिस्त्री और उनका परिवार 33.2 अरब डॉलर के साथ 71वें स्थान पर हैं. सावित्री जिंदल 32.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 73वें स्थान पर हैं.

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ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स, टॉप 10 अमीरों की सूची

1- एलन मस्क – 656 अरब डॉलर

2- लैरी पेज – 286 अरब डॉलर

3- जेफ बेजोस- 269 अरब डॉलर

4- सर्गेई ब्रिन- 266 अरब डॉलर

5- मार्क ज़ुकेरबर्ग- 239 अरब डॉलर

6- लैरी एलिसन- 230 अरब डॉलर

7- माइकल डेल- 170 अरब डॉलर

8- जेन्सेन हुआंग- 164 अरब डॉलर

9- बर्नार्ड अरनॉल्ट- 164 अरब डॉलर

10- जिम वाल्टन- 150 अरब डॉलर