आज देश की पहली तिमाही (First Quarter) के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट (GDP Growth Rate) के आंकड़े जारी हो गए हैं. देश की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) (April-June) में 13.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के बुधवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. इससे पिछले वित्त वर्ष (2021-22) की अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 20.1 प्रतिशत रही थी. कई विश्लेषकों ने तुलनात्मक आधार को देखते हुए देश की आर्थिक वृद्धि दर दहाई अंक में रहने का अनुमान जताया था.Also Read - वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि 13.0 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान

Real GDP for the 1st quarter (April-June 2022-23) shows a growth of 13.5% as compared to 20.1% in Q1 2021-22.

Q1 2022-23 is estimated to attain a level of Rs 36.85 lakh crores, as against Rs 32.46 lakh crores in Q1 2021-22.

— ANI (@ANI) August 31, 2022