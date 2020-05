Generate E-PAN Online: क्या आप पैन कार्ड (Pan Card) बनवाना चाहते हैं, लेकिन आप इसके लिए महीने भर इंतजार नहीं करना चाहते, तो यह खबर आपके लिए ही है. केंद्र सरकार ने पैन कार्ड बनवाने संबंधी नियमों को अब और भी आसान कर दिया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार के दिन इस बात की घोषणा की कि अब आपको मात्र 10 मिनट में पैन नंबर (Pan Number) मिल जाएगा. वो सिर्फ एक क्लिक मात्र से. इस सुविधा को अब केंद्र सरकार ने लॉन्च कर दिया है. 10 मिनट में पैन नंबर जारी करने के लिए आपके पास आधार कार्ड (Aadhar Card) का होना अनिवार्य है. बता दें कि यह सुविधा इनकम टैक्‍स (Income Tax) विभाग द्वारा E-PAN की शक्ल में शुरू किया गया है. इसके तहत आप तत्‍काल अपना पैन नंबर जनरेट (Generate Pan Number Online) कर सकते हैं. यह प्रोसेस इनकम टैक्‍स की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है. Also Read - How to link Ration Card to Aadhar: घर बैठे ऐसे करें राशन कार्ड को आधार से लिंक, मिलेंगे ये तमाम फायदे

केसे जनरेट करें E-Pan (How To Generatd E-pan Online)

e-Pan जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. यहां आपको Instant PAN through Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने एक नया विंडो खलेगा. यहां आपको Get New PAN पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने एक दूसरा पेज खुलकर स्क्रीन पर आ जाएगा. यहां आप आधार संबंधी जानकारियों को भरकर इसे सब्मिट कर दें.

FM Smt. @nsitharaman launched facility for instant allotment of PAN through Aadhaar based e-KYC (on near to real time basis) today in presence of MoS Sh @ianuragthakur. Also present were FS Dr AB Pandey & CBDT Chairman Sh PC Mody. #InstantPAN Read more ➡️https://t.co/IT0BIpeqgK pic.twitter.com/Xqm4b24tpp — Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) May 28, 2020

इसके बाद आगे बढ़ने से पहले Captcha Code भरकर आगे बढ़े. फिर आपके सामने OTP जनरेट करने का विकल्प आएगा. इसपर क्लिक करें. बता दें कि आप द्वारा दिए गए फोन नंबर या ई-मेल आईडी पर ही ओटीपी भेजी जाएगी. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर या ई-मेल पर भेजे गए OTP को भरकर सब्मिट कर दें. अब आपको अगली प्रक्रिया में आधार डिटेल्स के वैलिडेट करना होगा. इसके बाद आपसे कुछ अन्य जानकारियां मांगी जाएंगे. इसमें ई-मेल आईडी भरकर आगे बढ़ जाएं. अब e-Pan को आपका e-KYC डाटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा. अगले 10 मिनट में यह प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और आपको e-PAN की कॉपी PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा. बता दें कि इसे डाउनलोड करने के लिए आपको आधार कार्ड नंबर सब्मिट करना होगा.

किसके लिए है यह सुविधा

बता दें कि इस सुविधा का लाभ सिर्फ वो ही लोग उठा सकते हैं, जिन्होंने अब तक पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है. इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके आधार का आपके फोन नंबर से लिंक होना बहुत जरूरी है. साथ ही जिनके आधार में जन्म की तारीख पूरी लिखी गई है वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.