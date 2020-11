Global market news update: अमेरिका में जो बाइडेन को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बाइडेन सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर जॉनेट येलेन (Janet Yellen) का नाम ऊभरकर सामने आने से US मार्केट में अच्छी तेजी देखी गई है. डाओ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ देखा गया. वहीं, एशियाई बाजारों में भी मजबूती बनी हुई है. SGX NIFTY 0.25 फीसदी ऊपर कारोबार करते हुए नजर आए हैं. Also Read - Stock market live news update: सेंसेक्स 225 अंक मजबूत, निफ्टी 12900 के पार; IT शेयरों में तेजी

ऑक्सफोर्ट विश्विविद्यालय (OXFORD UNIVERSITY) और ASTRAZENECA ने अपनी कोविड वैक्सीन के 90 फीसदी कारगर होने का दावा किया है. भारत में OXFORD के पार्टनर SERUM INSTITUTE ने कहा है कि अगले महीने तक देश में एमरजेंसी लाइसेंस मिलने की पूरी उम्मीद है. ASTRAZENECA के शेयर में आज एक्शन बढ़ेगा.

AstraZeneca की वैक्सीन के कारगर होने की खबर से सोने-चांदी में तेज गिरावट देखी गई है. कॉमेक्स पर सोना 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है. घरेलू बाजार में इसके दाम 50 हजार से नीचे चले गए हैं. चांदी में करीब 2.5 फीसदी की कमजोरी आई है.

आज एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार देखने को मिल रहा है. SGX NIFTY 12 अंक ऊपर दिख रहा है. वहीं, निक्केई करीब 2.62 फीसदी तेजी के साथ 26,195 के आसपास दिख रहा है. स्ट्रेट टाइम्स में भी 0.77 फीसदी की तेजी नजर आ रही है. हालांकि ताइवान का बाजार 0.06 फीसदी की गिरावट के साथ 13,869.14 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. जबकि हैंगसेंग 0.04 फीसदी की कमजोरी के साथ 26,475.76 के स्तर पर नजर आ रहा है. वहीं, कोस्पी में 0.77 फीसदी की मजबूती दिख रही है. शंघाई कम्पोजिट भी 0.30 फीसदी की कमजोरी के साथ 3,404.70 के स्तर पर दिख रहा है.