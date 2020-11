Global Market Update: अमेरिकी बाजारों में लगातार चौथे दिन रैली कायम है.अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन जीत के काफी करीब पहुंच गए हैं. लेकिन अभी कई अहम राज्यों में काउंटिंग जारी है. उधर, मिशिगन और जॉर्जिया की कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की याचिका खारिज हो गई है. जो बिडेन 270 के आंकड़े से महज 6 सीट दूर हैं. नेवाडा और एरिजोना में बिडेन आगे हैं. वहीं, ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि काउंटिंग बंद करो. उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावों में फ्रॉड हुआ है. ट्रंप-बिडेन समर्थक कई जगहों पर प्रदर्शन पर उतर गए हैं. Also Read - Share Market News Update: IT शेयरों में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 200 अंक मजबूत, इंफोसिस-सनफार्मा टॉप गेनर्स

US मार्केट में ऐतिहासिक इलेक्शन रैली जारी है. कल के कारोबार में DOW करीब 550 अंक बढ़कर बंद हुआ था. लेकिन आज DOW FUTURES पर 100 अंकों का दबाव दिख रहा है. इधर एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत हुई है. SGX NIFTY पर हल्का दबाव है.

सीनेट में रिपब्लिकन के बहुमत की उम्मीद से तेजी आई है. बाइडेन जीते तो भी टैक्स में बदलाव की उम्मीद कम है. कल Dow 542 प्वाइंट और Nasdaq में 300 प्वाइंट चढ़कर बंद हुआ था. उधर Federal Reserve ने दरों में बदलाव नहीं किया है और कहा है कि इकोनॉमी के लिए जो जरूरी होगा करेंगे. US Fed ने ये भी कहा है कि Fiscal Activities को सीधे फंड नहीं करेंगे.

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार

आज एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार देखने को मिल रहा है. SGX NIFTY 12 अंक नीचे दिख रहा है. वहीं, निक्केई करीब 0.90 फीसदी तेजी के साथ 24,325 के आसपास दिख रहा है. वहीं, स्ट्रेट टाइम्स में 0.70 फीसदी की कमजोरी नजर आ रही है. हालांकि ताइवान का बाजार 0.43 फीसदी की बढ़त के साथ 12,973.76 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. जबकि हैंगसेंग 0.07 फीसदी की हल्की बढ़त के साथ 25,713.25 के स्तर पर नजर आ रहा है. वहीं, कोस्पी में 0.04 फीसदी की मामूली बढ़त दिख रही है जबकि शंघाई कम्पोजिट 0.21 फीसदी की कमजोरी के साथ 3,313.04 के स्तर पर दिख रहा है.