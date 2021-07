Goa Bar and Restaurant owners: गोवा के बार और रेस्तरां मालिकों (Goa Bar and Restaurant owners) ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे अपने कारोबार को फिर से शुरू करने की अनुमति दें, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के मामलों में गिरावट आई है. उन्होंने कहा कि लगातार बंद रहने के कारण वे लोग मनोवैज्ञानिक संकट का सामना कर रहे हैं. तटीय राज्य के दोनों जिलों में प्रशासनिक तंत्र द्वारा लागू किए गए कोविड मानदंडों के अनुसार, कैसीनो के साथ, रेस्तरां और बार को मेहमानों के मनोरंजन की अनुमति नहीं है. Also Read - सरकार ने कोविड के कारण विलंबित अक्षय परियोजनाओं को विस्तार दिया

ऑल गोवा बार एंड रेस्तरां ओनर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को गोवा सरकार के एक प्रतिनिधित्व ने कहा, “हमारे व्यवसाय बिना किसी राहत के ठप हो गए हैं. हमारा एकमात्र व्यवसाय है जिसका 90 प्रतिशत गोवावासियों के पास है. मालिक हताश हैं और किराए पर लेने और यहां तक कि अपने पैतृक व्यवसाय को किसी को बेचने के लिए तैयार हैं. हमारे व्यवसाय के लिए किसी भी रूप में राहत पर विचार नहीं किया गया है .” Also Read - कोरोना काल में फैशन इंडस्ट्री ने दर्ज की 51 फीसदी की बढ़ोतरी, बच्चों के सेगमेंट में आई 200 फीसदी की अपार ग्रोथ

मई में तटीय राज्य में बार और रेस्तरां को बंद कर दिया गया था, जब कोरोनोवायरस के मामले चरम पर थे, जबकि कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण दैनिक मृत्यु दर भी एक अभूतपूर्व उच्च देखी गई थी. Also Read - ग्रोफर्स को यूनिकॉर्न में बदलने के लिए जोमैटो का 100 मिलियन डॉलर का निवेश: रिपोर्ट

दैनिक संक्रमण दर में गिरावट के साथ, जून की शुरूआत से प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची में धीरे-धीरे ढील दी गई है, लेकिन बार और रेस्तरां को अपने परिसर में मेहमानों को अनुमति देने से रोक दिया गया है. हालांकि, रेस्तरां और कैफे को आधिकारिक तौर पर अपनी रसोई चलाने और अपने सामान की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है.

एसोसिएशन ने अब दावा किया है कि लगातार बंद होने से बार और रेस्तरां के मालिकों में मनोवैज्ञानिक संकट पैदा हो गया है.

एसोसिएशन ने अपने प्रतिनिधित्व में कहा “हम सरकार द्वारा लगाए गए सभी एसओपी का पालन करने के लिए तैयार हैं. हमें कोविड का प्रकोप क्यों झेलना चाहिए? चूंकि पॉजिटिव मामले और मृत्यु दर कम हो गई है, इसलिए सरकार को संकट बिक्री, बंद होने और किराए पर लेने से बचने के लिए हमारे व्यवसाय को खोलने पर विचार करना चाहिए .”

एसोसिएशन ने यह भी दावा किया, “बार और रेस्तरां बंद होने से राज्य में सब्जी, मांस, फल, मछली विक्रेता आदि के अन्य सभी सहायक व्यवसाय प्रभावित हुए हैं. समाज में मनोवैज्ञानिक संकट भी है.”

गोवा, अपने उदार उत्पाद शुल्क शासन के लिए जाना जाता है, जहां 10,000 से ज्यादा लाइसेंस प्राप्त बार और रेस्तरां हैं.

(IANS)